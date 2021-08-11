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Gündem

Bakan Karaismailoğlu selden etkilenen Ayancık ilçesinde incelemelerde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Sinop’un Ayancık ilçesindeki sel felaketine ilişkin, “İlçe merkezinde ev ve iş yerlerinin alt katları ile bodrum katları su içerisinde. Yarın itibarıyla boşaltma ve tahliye işlemlerine başlayacağız." dedi.

Gökhan Gücüklüoğlu   | 11.08.2021
Bakan Karaismailoğlu selden etkilenen Ayancık ilçesinde incelemelerde bulundu

Sinop

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, selden etkilenen Ayancık ilçesinde incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

İncelemesinin ardından karayolları şantiyesinde gazetecilere açıklamada bulunan Karaismailoğlu, ilçeye hem doğu hem de batı yönünden kara yolu ulaşımında sorunlar yaşandığını söyledi.

Sinop-Ayancık karayolunun ulaşıma açılması noktasında çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Karaismailoğlu şöyle konuştu:

“Su biraz şu an çekilmiş durumda. Biraz daha çekilmesini bekleyeceğiz. İlçe merkezinde ev ve iş yerlerinin alt katları ile bodrum katları su içerisinde şu anda. Yarın itibarıyla boşaltma ve tahliye işlemlerine başlayacağız. Köylerde mahsur kalanların tahliyeleri de helikopterler ile devam ediyor. Bekleyen vatandaşlarımız var. Ama hava şartlarından dolayı kurtarma helikopterlerinin çalışmasında sıkıntılar yaşıyoruz”

Bakan Karaismailoğlu, ilçeye içme suyu ve ekmek yardımının da ilgili kuruluşlarca yapılmaya başlandığını kaydetti.






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