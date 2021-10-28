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Gündem

Bakan Karaismailoğlu, sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'u ziyaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesini ziyaret etti.

Bilal Kahyaoğlu   | 28.10.2021
Bakan Karaismailoğlu, sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'u ziyaret etti Fotoğraf: Ümit Yorulmaz - Anadolu Ajansı

Kastamonu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Abana ilçesinde, Vali Avni Çakır, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik ve Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu tarafından karşılandı.

Buradan şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos'ta sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesine geçen Karaismailoğlu, Belediye Başkanı Muammer Yanık ile görüştü, daha sonra ilçe merkezinde incelemelerde bulundu.

Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Karaismailoğlu, konteyner iş yerlerini de ziyaret etti.

İlçe pazarını da gezen Karaismailoğlu, kendisine okuldan, "Bakanım" diye seslenen çocuklara el salladı.

Karaismailoğlu, inceleme ve ziyaretlerinin ardından 52 günde tamamlanan Yeni Çatalzeytin Köprüsü'nün açılışını yapmak üzere Bozkurt'tan ayrıldı.

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