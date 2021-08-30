Bakan Karaismailoğlu: Sel felaketinin ardından tüm yol kesimindeki hasarları tamamen giderdik
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Sel felaketinde Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta 200 kilometrenin üzerindeki yol kesimlerinde hasarlar oluştu. Tüm yol kesimindeki hasarları tamamen giderdik." dedi.
Samsun
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