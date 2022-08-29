Dolar
18.19
Euro
18.12
Altın
1,722.35
ETH/USDT
1,454.80
BTC/USDT
19,841.00
BIST 100
3,128.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bakan Karaismailoğlu: 1915 Çanakkale Köprüsü'nden 2 milyondan fazla araç geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden 2 milyondan fazla aracın geçtiğini bildirdi.

Merve Özlem Çakır   | 29.08.2022
Bakan Karaismailoğlu: 1915 Çanakkale Köprüsü'nden 2 milyondan fazla araç geçti

Ankara

Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü ile yoldan 27,8 milyon kilometre, zamandan 3,6 milyon saat tasarruf sağladıklarını belirterek, 20 yılda 100 yıllık yatırımla tarihe imza attıklarını kaydetti.

Mega projeleri birer birer hayata geçirdiklerini vurgulayan Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı, Rize-Artvin Havalimanı, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün bu yatırımlar arasında yer aldığını anımsattı.

Karaismailoğlu, yatırımların hem üretime hem milli gelire hem de istihdama katkı sağlamasının yanında ciddi ekonomik tasarruf sağladığına dikkati çekerek, 18 Mart’ta hizmete açılan Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ekonomiye etkilerini anlattı. "1915 Çanakkale Köprüsü'nden açıldığı günden bu yana 2 milyondan fazla araç geçti." bilgisini paylaşan Karaismailoğlu, "Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapım ve işletme döneminde, milli gelire 2,8 milyar dolar, üretime 6,1 milyar dolar, ihracata 531 milyon dolarlık katkı sağladık. 133,6 milyon dolarlık vergi geliri elde ederken istihdama yıllık ortalama etkisi 27 bin kişi oldu. 1915 Çanakkale Köprüsü, Çanakkale Boğazı'na vurulan mühür ve eşsiz bir abide, enlerin, ilklerin ve rekorların projesidir." ifadelerini kullandı.

"Günübirlik tartışmalar yerine, mega projelere odaklandık"

Karaismailoğlu, projeyi, planlanandan 1,5 yıl önce bitirdiklerini ve halkın hizmetine sunduklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"'Durmak yok, yola devam' anlayışıyla 7/24 çalışıyoruz. Günübirlik tartışmalar yerine, mega projelere odaklandık. Dünyanın gıptayla baktığı projeleri hayata geçirdik. Milletimizin geleceği için çalışıyoruz. Milletimize en iyisini sunmaya, sadece bugünü değil, geleceği aydınlatacak eserleri birer birer hayata geçirmek için çalışıyoruz. Birileri hesap, kitap yapmadan, yalan yanlış bilgi ve belgelerle, hayata geçirdiğimiz projelerin üretim, istihdam, ihracat ve kalkınmaya katkılarını hiçe saymaya çalışıyor. Tek umutları yalandır, iftiradır, çamur atmaktır. Tabii ki projelerimizle ilgili yalan yanlış iftiralara, bu acizliğe gereken cevabı veriyor, milletimizin de neyin doğru, neyin yanlış olduğunu ayırt ettiğini gayet iyi biliyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ensar Vakfı ihtiyaç sahibi öğrencilere ücretsiz yurt imkanı sağlayacak
Bakan Karaismailoğlu: 1915 Çanakkale Köprüsü'nden 2 milyondan fazla araç geçti
Eren Abluka-35 Operasyonunda terör örgütüne ait mağara ve sığınakta silah ve mühimmat bulundu
Canan Kaftancıoğlu "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan ifade verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı: 2023 güçlü Türkiye’nin inşasını müjdelediğimiz milat olacak

Benzer haberler

Bakan Karaismailoğlu: 1915 Çanakkale Köprüsü'nden 2 milyondan fazla araç geçti

Bakan Karaismailoğlu: 1915 Çanakkale Köprüsü'nden 2 milyondan fazla araç geçti

Bakan Karaismailoğlu: Geleceğe küresel bir oyuncu olma hedefiyle ilerleyen Türkiye'nin sesini tüm dünyaya duyurduk

Bakan Karaismailoğlu: İstanbul Havalimanı dünyanın en yoğun 5 havalimanından biri

Karaismailoğlu: (Mardin ve Gaziantep'teki kazalar) Şu anda kazaların sürücü ve araç hatasından kaynaklandığı görünüyor

Karaismailoğlu: (Mardin ve Gaziantep'teki kazalar) Şu anda kazaların sürücü ve araç hatasından kaynaklandığı görünüyor
Çamlıca Kulesi'ni 788 binden fazla kişi ziyaret etti

Çamlıca Kulesi'ni 788 binden fazla kişi ziyaret etti
Bakan Karaismailoğlu: Yerli ve milli imkanlarla kendi uydusunu geliştiren 10 ülkeden biri olma yolunda ilerliyoruz

Bakan Karaismailoğlu: Yerli ve milli imkanlarla kendi uydusunu geliştiren 10 ülkeden biri olma yolunda ilerliyoruz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet