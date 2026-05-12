Bakan Kacır: Türkiye, Avrupa için güvenilir, yetenekli ve tamamlayıcı bir ortak Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Türkiye'nin, Avrupa için güvenilir, yetenekli ve tamamlayıcı bir ortak olduğunu belirterek, "Türkiye ve Belçika arasındaki daha derin işbirliği, daha geniş bir Avrupa hedefine de hizmet etmektedir." dedi.

Belçika-Türkiye Diyaloğu Paneli kapsamında "Sanayi 4.0'dan Sanayi 5.0'a Geçiş ve Belçika-Türkiye için Fırsatlar" oturumu, Belçika Kraliçesi Mathilde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Mathilde başkanlığındaki heyet ile çok sayıda davetlinin katılımıyla MEXT Teknoloji Merkezi'nde yapıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, buradaki konuşmasında, Belçika Ekonomik Misyonu ziyaretinin ekonomik işbirliğini güçlendirmek, kurumsal diyaloğu derinleştirmek ve iki ülke arasında yeni ortaklık fırsatları keşfetmek için değerli bir platform sağlayacağını söyledi.

Heyetin üst düzey ve geniş bir katılımla geldiğine işaret eden Kacır, bu durumun Belçika'nın Türkiye ile ekonomik ilişkilerini derinleştirme konusundaki güçlü ilgisini açıkça yansıttığını dile getirdi.

Ekonomik dayanıklılık ve ulusal güvenliğin giderek daha fazla iç içe geçtiğini, küresel değer zincirlerini on yıllardır şekillendiren ilkelerin yeniden değerlendirildiğini ve sorgulandığını anlatan Kacır, verimliliğin önemli olmaya devam ettiğini ancak artık tek başına yeterli olmadığını ifade etti.

Kacır, güvenilirlik, yakınlık, çeşitlendirme ve güvenilir ortaklıkların önemine işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aynı zamanda ileri teknolojiler için küresel rekabet daha da kızışıyor. Bu yeni gerçeklik, üretimin doğasını da dönüştürüyor. Bugün bir sanayi tabanının gücü, giderek daha fazla esnek, dijital, sürdürülebilir ve güvenli bir şekilde üretim yapabilme yeteneğine bağlıdır. Bu yeni çağda rekabet gücü, güçlü üretim kapasitesini dijital teknolojiler, nitelikli insan sermayesi, inovasyon yeteneği ve sürdürülebilir üretim uygulamalarıyla birleştirebilenlerin olacaktır. Türkiye'nin uzun zamandır hazırlandığı gelecek tam olarak budur."

"Türkiye, dijital becerilere sahip bir toplum inşa etmeye tamamen kararlı"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde sanayi tabanını güçlendirmek, teknolojik yetenekleri derinleştirmek ve ekonomiyi daha yüksek katma değerli üretime doğru yönlendirmek için uzun vadeli bir vizyon izlediklerini söyledi.

Bu vizyon ve attıkları tutarlı adımlar sayesinde Türkiye'nin imalat katma değerinin 2002'den bu yana 41 milyar dolardan 246 milyar dolara yükseldiğini dile getiren Kacır, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin yüksek ve orta-yüksek teknoloji ürünleri yıllık ihracatı aynı dönemde 10 milyar dolardan 112 milyar dolara çıktı. Bugün Türkiye, askeri İHA üretiminde küresel bir lider olup, Avrupa'nın önde gelen ticari araç, güneş paneli, otobüs, ev aletleri, çelik ve ahşap ürünleri üreticileri arasında yer almaktadır. Ülkemiz, alüminyum, düz cam, seramik, plastik, motorlu taşıtlar ve rüzgar türbini bileşenleri gibi önemli sanayi sektörlerinde de Avrupa'da güçlü bir konuma sahiptir. Bu güç, sağlam bir AR-GE ve inovasyon ekosistemi tarafından giderek daha fazla desteklenmektedir. Bugün 1700'den fazla AR-GE ve tasarım merkezi, endüstriyel rekabet gücümüzü güçlendiren çözümler geliştirmektedir. 114 teknoparkta, yaklaşık 13 bin firma yarının teknolojileri üzerinde çalışmaktadır. Güçlü üretim ve inovasyon altyapısı, Türkiye'ye sanayisini daha akıllı, daha yeşil ve daha rekabetçi bir geleceğe taşıma konusunda sağlam bir temel sağlamaktadır."

Kacır, yatırım teşvik programlarının dijital dönüşümü öncelikli alanlardan biri olarak belirlediğini ve bu alandaki yatırımlar için kapsamlı ve tercihli destek sunduğunun altını çizerek şöyle dedi:

"Ayrıca, ülkemizin tarihindeki en büyük ölçekli teşvik programı olan HIT-30, veri merkezleri, yapay zeka, kuantum altyapısı ve endüstriyel robotlara yönelik stratejik yatırımlar için 4,4 milyar dolarlık bir destek paketi sağlamaktadır. Bizim için dijital dönüşüm sadece gelişmiş teknolojiler, modern altyapı veya yeni yatırım programları ile ilgili değildir. Aynı zamanda insanlarla da ilgilidir. Türkiye, dijital ekonomide başarılı olmak için gerekli dijital becerilere sahip bir toplum inşa etmeye tamamen kararlıdır."

"Türkiye, geleceğin teknolojilerine katkıda bulunmaya hazır yetenek tabanına sahip"

Kacır, Bakanlığın sektör paydaşlarıyla işbirliği içinde yürüttüğü önde gelen girişimlerinden MEXT'in kapsamlı, özel tasarlanmış ve sürekli güncellenen eğitim programları sunarak sektörü ve iş gücü ekosistemini desteklediğini söyledi.

Kadınların dijital becerilere, teknoloji odaklı eğitime, girişimcilik fırsatlarına ve inovasyon ağlarına erişimini iyileştiren girişimleri de teşvik ettiklerini belirten Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"Ortalama yaşı 35 olan Türkiye, geleceğin teknolojilerine ve endüstrilerine katkıda bulunmaya hazır dinamik bir yetenek tabanına sahiptir. Bu nedenle gençlerimizin yapay zeka, robotik, yazılım, havacılık ve uzay, ileri imalat ve yeşil teknolojilerde uygulamalı deneyim kazanmalarını sağlayan programlara yoğun yatırım yapıyoruz. Bu girişimler arasında dünyanın en büyük havacılık ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST, amiral gemisi platformumuz olarak öne çıkıyor. Gençleri, tasarlamaya, yenilik yapmaya, rekabet etmeye ve fikirlerini gerçek dünya çözümlerine dönüştürmeye teşvik eden, ülke çapında bir teknoloji hareketi haline geldi."

"AB'ye aday ülke olarak AB programlarına aktif katılıyoruz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, dijitalleşmenin ölçeğinin, ihtiyaçlarının ve fırsatlarının ulusal sınırları aşan ve güçlü uluslararası işbirliğine dayanan bir vizyon gerektirdiğini belirterek, Avrupa Birliği'ne (AB) aday ülke olarak Türkiye'nin AB programlarına aktif olarak katıldığını dile getirdi.

Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında Türkiye ve AB'nin toplam 822 milyon avro bütçeli 105 projeyi desteklediği bilgisini veren Kacır, 2023'te Dijital Avrupa Programı'na katıldıklarından beri sanayi şirketlerinin, girişimcilerin ve üniversitelerin önemli Avrupa dijital altyapılarına ve işbirliği fırsatlarına erişim sağladığını söyledi.

Kacır, Türkiye'deki Avrupa Dijital İnovasyon Merkezlerinin, Türk sanayisinin, KOBİ'lerin ve kamu kurumlarının dijital dönüşümünü desteklemede önemli rol oynayacağını ifade ederek, "Tüm bu çabalar, dijital dönüşümü ekonomik büyümenin, endüstriyel rekabet gücünün ve ortak refahın ana itici güçlerinden biri haline getirme konusunda Türkiye'nin net vizyonunu yansıtmaktadır." dedi.

Türkiye'nin yapay zekaya bakış açısına değinen Kacır, şöyle konuştu:

"Türkiye, yapay zekaya hem hırs hem de sorumlulukla yaklaşmaktadır. Yapay zekanın insanlara hizmet etmesini, ekonomimizi güçlendirmesini ve daha adil, daha güvenli ve daha üretken bir geleceğe katkıda bulunmasını sağlarken, teknolojik yeteneklerimizi geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu anlayışla, özel sektörümüzün, kamu kurumlarımızın, üniversitelerimizin ve araştırmacılarımızın ihtiyaç duyduğu yüksek performanslı bilgi işlem kapasitesini genişletiyoruz. Ayrıca, yapay zeka girişimlerinin çözümlerini ölçeklendirmelerine ve küresel pazarlarda rekabet etmelerine yardımcı olmak için 150 milyon dolarlık bir girişim sermayesi fonu açıkladık."

"Türk ve Belçika kuruluşları arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine büyük önem veriyoruz"

Bakan Kacır, Türkiye'nin yeni nesil dijital büyümesini ve küresel olarak rekabetçi yapay zeka çözümlerini destekleyecek altyapıyı kurmak için 2030'a kadar 10 milyar dolarlık veri merkezi ve yapay zeka yatırımını harekete geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Yakında Türkiye'nin yapay zeka ekosistemini güçlendirmek için kapsamlı bir yol haritası sunacak yeni "Yapay Zeka Eylem Planı"nı açıklayacaklarını dile getiren Kacır, şunları ifade etti:

"Yapay zekayı ülkemiz ve ekonomik ortaklarımız için bir fırsata dönüştürecek yaklaşımlar geliştireceğiz. Temel büyük dil modelleri ve hiper ölçekli şirketlerin devasa veri merkezi yatırımlarının tek başına değer yaratmanın itici gücü olmadığı bir ekosistem kuracağız. Bunun yerine, birleşik yapay zeka yaklaşımları, semantik modeller ve sektöre özgü verilerle zenginleştirilmiş çözümler ve uç bilişim uygulamaları değer yaratma sürecine katkıda bulunacaktır. Bu alanda dost ülkelerle işbirliğimizi güçlendireceğiz."

Türkiye ve Belçika'nın kuruluşları arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine büyük önem verdiklerini vurgulayan Kacır, "Yarı iletkenler ve nanoelektronik alanında, TÜBİTAK'ın IMEC (Belçika merkezli dünyanın en önemli nanoelektronik ve çip araştırma kuruluşu) ile işbirliği son derece umut vadeden bir platform oluşturmaktadır. Belçika'nın yarı iletkenler ve nanoelektronik alanındaki uzmanlığıyla Türkiye'nin büyüyen teknoloji ve mühendislik yeteneklerinin birleşimi, her iki taraf için de yeni fırsatlar yaratabilir." dedi.

"Türkiye, Avrupa için güvenilir, yetenekli ve tamamlayıcı bir ortak"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Türkiye'nin Gümrük Birliği ve geniş serbest ticaret anlaşması ağı sayesinde 1 milyardan fazla tüketiciye erişim imkanının, ana talep merkezlerine yakınlığının ve nitelikli iş gücünün Belçikalı şirketler için eşsiz bir üretim ve inovasyon platformu sunduğunu belirtti.

Türkiye'nin, Avrupa için güvenilir, yetenekli ve tamamlayıcı bir ortak olduğunu vurgulayan Kacır, "Türkiye ve Belçika arasındaki daha derin işbirliği, daha geniş bir Avrupa hedefine de hizmet etmektedir. Bugün Türkiye'nin ihracatının yüzde 43'ü, ithalatının ise yüzde 32'si AB'ye yöneliktir. Türkiye ile AB arasındaki ticaret hacmi 233 milyar dolara ulaşmıştır. Bu rakamlar, sanayi entegrasyonunun derinliğini, değer zincirlerimizin gücünü ve Türkiye ile AB arasında gelişen karşılıklı güveni yansıtmaktadır. Bu nedenle bugünkü diyalog, daha dirençli, sürdürülebilir ve insan merkezli bir Avrupa inşa etme konusundaki ortak taahhüdümüzü yansıtmaktadır." diye konuştu.

MEXT ile Belçikalı şirketler Flanders Make ve A6K arasında imzalanan anlaşmaların bu yönde somut bir adımı temsil ettiğini kaydeden Kacır, Türkiye'de yatırım ve üretim yapmak, teknoloji geliştirmek ve ortaklık kurmak isteyen Belçikalı şirketleri desteklemeye hazır olduklarını söyledi.

Konuşmasının ardından Kraliçe Mathilde ve beraberindeki heyetle MEXT Teknoloji Merkezi'ni gezen Kacır, Belçika Flaman Bölge Hükümeti Başbakanı Matthias Diependaele ile de ikili görüşme yaptı.

Program kapsamında, MEXT ile Belçikalı şirketler Flanders Make ve A6K arasında mutabakat zaptı da imzalandı.