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Bakan Kacır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gezeravcı ile görev arkadaşlarının fotoğrafını verdi

Bakan Kacır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile görev arkadaşlarının uzay kapsülü içinden çekildikleri ve imzaladıkları fotoğrafı takdim etti.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 22.01.2024 - Güncelleme : 22.01.2024
Bakan Kacır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gezeravcı ile görev arkadaşlarının fotoğrafını verdi

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabı X'ten, fotoğraf takdimine ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ilk Türk astronotumuz Alper Gezeravcı ile görev arkadaşları astronotlar Michael Lopez-Alegria, Walter Villadei ve Marcus Wandt'ın uzay kapsülü içinden çekildikleri ve imzaladıkları fotoğrafı takdim ettim. Bu tarihi bilim misyonunu himaye ederek, milletimizin hayallerini gökyüzünün sınırlarının ötesine taşıyan Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum."

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Bakan Kacır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gezeravcı ile görev arkadaşlarının fotoğrafını verdi

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