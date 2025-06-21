Dolar
39.67
Euro
45.70
Altın
3,367.85
ETH/USDT
2,442.10
BTC/USDT
103,928.00
BIST 100
9,203.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bakan Işıkhan'dan Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi genelgesine ilişkin açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Resmi Gazete'de yayımlanan genelgeyle, 2026-2030 dönemi Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Politika Belgesi hazırlık çalışmaları kapsamında önemli bir adım attıklarını bildirdi.

Orhan Onur Gemici  | 21.06.2025 - Güncelleme : 21.06.2025
Bakan Işıkhan'dan Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi genelgesine ilişkin açıklama

Ankara

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi'ne ilişkin genelgenin Resmi Gazete'de bugün yayımlandığını hatırlattı.

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi'nin toplanacağını belirten Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan genelge ile 2026-2030 dönemi Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Politika Belgesi hazırlık çalışmaları kapsamında önemli bir adımı attık. Bakanlığımız koordinasyonunda, ilgili Bakanlıklarımız, başta işçi, işveren ve kamu görevlileri sendikalarımız olmak üzere TOBB, TESK ve TZOB ile ihtiyaç duyulan alanlarda, politika ve programlarımızı sosyal diyalog zemininde hayata geçireceğiz. Temel hedefimiz, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi ile çalışanların sağlık ve iyilik hallerinin korunmasına yönelik önleyici ve sürdürülebilir bir ulusal politika oluşturmak."

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Samsun'da kimliğini evde unutan öğrenciyi YKS'ye jandarma yetiştirdi
Bakan Işıkhan'dan Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi genelgesine ilişkin açıklama
Dışişleri Bakanı Fidan: Zulmün karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz
İİT Dışişleri Bakanları Konseyi, İran'ın talebiyle 51. oturumda özel toplantı yapacak
Deprem bölgesinde yıl sonuna kadar 452 bin konut ve iş yeri teslim edilecek

Benzer haberler

Bakan Işıkhan'dan Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi genelgesine ilişkin açıklama

Bakan Işıkhan'dan Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi genelgesine ilişkin açıklama

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi'ne ilişkin genelge Resmi Gazete'de

Bakan Işıkhan: Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programından 6 bin 343 kişi yararlandı

İŞKUR, 5 ayda 614 bin 586 kişinin işe yerleşmesine aracılık etti

İŞKUR, 5 ayda 614 bin 586 kişinin işe yerleşmesine aracılık etti
Bakan Işıkhan'dan annelere sağlanan desteklere ilişkin açıklama: 2024'te 357 milyon lira emzirme ödeneği sağladık

Bakan Işıkhan'dan annelere sağlanan desteklere ilişkin açıklama: 2024'te 357 milyon lira emzirme ödeneği sağladık
Bakan Işıkhan: Nadir hastalıklarla mücadele eden vatandaşlarımızın her zaman yanındayız

Bakan Işıkhan: Nadir hastalıklarla mücadele eden vatandaşlarımızın her zaman yanındayız
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet