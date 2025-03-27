Bakan Işıkhan'dan Türkiye Yüzyılı'na ilişkin video paylaşımı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Yüzyılı hedefi doğrultusunda çalışma hayatında gerçekleştirilen uygulamalara ilişkin video paylaştı.
Ankara
Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Helal kazanca ve hakka yürekten inananların, çalışmayı ibadet olarak görenlerin, emeği ve alın terini mukaddes sayanların, millete efendi değil hizmetkar olmayı düstur edinenlerin güçlü ve fedakar omuzlarında Türkiye Yüzyılı'nı emin adımlarla birlikte inşa ediyoruz." ifadelerine yer verdi.
Helal kazanca ve hakka yürekten inananların, çalışmayı ibadet olarak görenlerin, emeği ve alın terini mukaddes sayanların, millete efendi değil hizmetkâr olmayı düstur edinenlerin güçlü ve fedakâr omuzlarında #TürkiyeYüzyılı’nı emin adımlarla birlikte inşa ediyoruz.🇹🇷 pic.twitter.com/Ft6AU4jzkX— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) March 27, 2025
Videoda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma hayatına dair açıkladığı bazı reform ve müjdeler ile Işıkhan'ın işçi ve memurlarla bir araya geldiği programlardan kesitler de yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.