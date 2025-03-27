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Bakan Işıkhan'dan Türkiye Yüzyılı'na ilişkin video paylaşımı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Yüzyılı hedefi doğrultusunda çalışma hayatında gerçekleştirilen uygulamalara ilişkin video paylaştı.

Orhan Onur Gemici  | 27.03.2025 - Güncelleme : 27.03.2025
Bakan Işıkhan'dan Türkiye Yüzyılı'na ilişkin video paylaşımı

Ankara

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Helal kazanca ve hakka yürekten inananların, çalışmayı ibadet olarak görenlerin, emeği ve alın terini mukaddes sayanların, millete efendi değil hizmetkar olmayı düstur edinenlerin güçlü ve fedakar omuzlarında Türkiye Yüzyılı'nı emin adımlarla birlikte inşa ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Videoda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma hayatına dair açıkladığı bazı reform ve müjdeler ile Işıkhan'ın işçi ve memurlarla bir araya geldiği programlardan kesitler de yer aldı.

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