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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Bartın İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşuyor.
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Bakan Işıkhan: Engelli istihdamına dair birçok hizmeti kullanıcı dostu bir altyapıyla sunuyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli vatandaşların iş gücü piyasasına etkin katılımını desteklemek amacıyla Engelsiz İŞKUR Platformu'nu hayata geçirdiklerini bildirdi.

Sefa Bilgitekin  | 17.05.2025 - Güncelleme : 17.05.2025
Bakan Işıkhan: Engelli istihdamına dair birçok hizmeti kullanıcı dostu bir altyapıyla sunuyoruz

Ankara

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Engelsiz İŞKUR Platformu'nun yayında olduğunu belirtti.

Engelli vatandaşların iş gücü piyasasına etkin katılımını desteklemek amacıyla Engelsiz İŞKUR Platformu'nu hayata geçirdiklerini ifade eden Işıkhan, şunları kaydetti:

"Yeni platformumuzda engelli hibe desteği projeleri, engelli iş koçluğu ve danışmanlık hizmetleri, engelli aday havuz sistemi, açık iş ilanları ve engelli istihdamına dair haritalar, başarı hikayeleri ve istatistikler, yararlı kaynaklar ve geri bildirim sistemi gibi birçok hizmeti tek çatı altında kullanıcı dostu ve hızlı erişilebilir bir altyapıyla sunuyoruz."

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