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Bakan Işıkhan: Emekli vatandaşlarımızın bayram ödemeleri 10-14 Haziran tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ikramiyeleri 10 Haziran'da, Bağ-Kur kapsamında aylık alanların 11 Haziran'da, SSK kapsamında aylık alanların da 12-13-14 Haziran tarihlerinde ödenecek." dedi.

Utku Şimşek  | 04.06.2024 - Güncelleme : 04.06.2024
Bakan Işıkhan: Emekli vatandaşlarımızın bayram ödemeleri 10-14 Haziran tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak

Ankara

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, emekli vatandaşların bayram ikramiyesi ödemelerinin Kurban Bayramı öncesinde 10-14 Haziran tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacağını ifade etti.

Bakan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Emekli ve hak sahiplerimize toplamda 42 milyar lira bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştirilecek. 4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 10 Haziran 2024 tarihinde, 4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 11 Haziran 2024 tarihinde, 4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 12-13-14 Haziran 2024 tarihlerinde ödenecek. Ülkemizin emektarları, kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum."

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