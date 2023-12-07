Dolar
28.93
Euro
31.22
Altın
2,034.66
ETH/USDT
2,230.80
BTC/USDT
43,100.00
BIST 100
7,839.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atina’da Başbakan Kiryakos Miçotakis tarafından karşılanıyor Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 9 Aralık Cumartesi günü Beşiktaş ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürüyor
logo
Gündem

Bakan Işıkhan: (Asgari ücret) Komisyonlar ne kadar hızlı çalışırlarsa biz de sonucu o kadar hızlı açıklayacağız

Bakan Işıkhan, 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak asgari ücretin, 31 Aralık'a kadar Resmi Gazete'de yayımlanması gerektiğini belirterek, "Komisyonlar ne kadar hızlı çalışırlarsa biz de sonucu o kadar hızlı açıklayacağız." dedi.

Utku Şimşek  | 07.12.2023 - Güncelleme : 07.12.2023
Bakan Işıkhan: (Asgari ücret) Komisyonlar ne kadar hızlı çalışırlarsa biz de sonucu o kadar hızlı açıklayacağız

Ankara

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir soru üzerine Işıkhan, asgari ücreti belirlemek üzere temmuzda olduğu gibi hızlı şekilde taraflarla bir araya geleceklerini ifade ederek, "Pazartesi süreci başlatacağız, komisyonlarla bürokratlarımız çalışıyor. Neticelenince de sizinle paylaşacağız." diye konuştu.

Vedat Işıkhan, "Temmuz ayında asgari ücret görüşmelerinin çabuk bitirilmesi için çaba gösterilmişti. Bu görüşmelerde de ay sonuna kalmadan sonuç açıklanır mı?" sorusu üzerine, şunları kaydetti:

"Komisyonun çalışmasına bağlı. Teknik çalışmalar yapılıyor. Biliyorsunuz bakanlıklardan temsilciler geliyor, erken bitirilmesi konusunda onların çalışmaları bize şekil verecek. Ocak ayından itibaren geçerli olacak asgari ücreti, 31 Aralık'a kadar Resmi Gazete'de yayımlamak zorundayız. Komisyonlar ne kadar hızlı çalışırlarsa biz de sonucu o kadar hızlı açıklayacağız. Şu an tüm göstergeler olumlu gidiyor. Pazartesi TÜRK-İŞ ve TİSK başkanımızla bir açılışımız olacak.

Süreci, Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettim. İlkemiz, her zamanki gibi siz de biliyorsunuz, çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek."

Enflasyon karşısında çalışanların alım gücü kaybına uğramaması için asgari ücretin 17 bin 500 liraya denk gelecek şekilde yüzde 53,5 artırılması gerektiğine yönelik değerlendirmeler sorulan Işıkhan, "Çalışmalarımızı bitirdiğimizde nihai sonuca ulaşacağız inşallah, sizinle de paylaşacağız." yanıtını verdi.

Işıkhan, işveren desteğiyle ilgili bir çalışma olup olmadığına yönelik soru üzerine, "Bu konuların hepsini değerlendireceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Işıkhan, asgari ücret için tek zam olacağına yönelik açıklamaların hatırlatılması üzerine, "Tek zam olacak, çünkü yönetmeliğimizde de öyle, Asgari Ücret Yönetmeliğimizde yılda bir kere. Çok zorunlu koşullarda, deprem gibi… Geçen yıl Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile asgari ücrete ikinci zammı yaptık." sözlerini sarf etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Yunanistan ile) Hangi alanlarda ne gibi adımlar atabiliriz bunları görüşeceğiz
Marmara Denizi'nde yarın fırtına bekleniyor
MSB: Bu yıl içinde 2 bin 32 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Işıkhan: (Asgari ücret) Komisyonlar ne kadar hızlı çalışırlarsa biz de sonucu o kadar hızlı açıklayacağız
Sağlık Bakanı Koca: Gazze'den Türkiye'ye 114'ü hasta 86'sı refakatçi olmak üzere 200 kişi ulaştı

Benzer haberler

Bakan Işıkhan: (Asgari ücret) Komisyonlar ne kadar hızlı çalışırlarsa biz de sonucu o kadar hızlı açıklayacağız

Bakan Işıkhan: (Asgari ücret) Komisyonlar ne kadar hızlı çalışırlarsa biz de sonucu o kadar hızlı açıklayacağız

İş dünyası temsilcileri yeni asgari ücrete ilişkin beklentilerini AA'ya açıkladı

Deprem bölgesindeki sağlığa erişim uygulamalarının süresi 30 Nisan 2024'e uzatıldı

Bakan Işıkhan: Maden işçilerimizin can ve sağlık tehlikesi yaşamadığı bir çalışma hayatı hepimizin hedefi

Bakan Işıkhan: Maden işçilerimizin can ve sağlık tehlikesi yaşamadığı bir çalışma hayatı hepimizin hedefi
Bakan Işıkhan: İŞKUR ile 2002 yılından bugüne 463 bin 270 engelli vatandaşın işe yerleştirilmesine aracılık ettik

Bakan Işıkhan: İŞKUR ile 2002 yılından bugüne 463 bin 270 engelli vatandaşın işe yerleştirilmesine aracılık ettik
SGK, depremden etkilenen 5 ilde bildirimde bulunma süresini uzattı

SGK, depremden etkilenen 5 ilde bildirimde bulunma süresini uzattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet