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Bakan Işıkhan: Aile hekimlerinin raporlu reçete edebildiği ilaç sayısını 1858'e çıkardık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, aile hekimlerinin raporlu reçete edebildiği ilaç sayısını 1858'e çıkardıklarını ve hangi ilaçların bu kapsamda olduğuna ilişkin vatandaşlara bilgilendirme mesajları göndereceklerini bildirdi.

Orhan Onur Gemici  | 13.06.2024 - Güncelleme : 13.06.2024
Bakan Işıkhan: Aile hekimlerinin raporlu reçete edebildiği ilaç sayısını 1858'e çıkardık

Ankara

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Raporlu hastalarımızın ilaca erişimini kolaylaştırmak için yeni bir uygulamayı hayata geçiriyoruz. Aile hekimlerinin raporlu reçete edebildiği ilaç sayısını 1858'e çıkardık. Sosyal Güvenlik Kurumumuzun vatandaşlarımıza atacağı SMS'ler ile hangi ilaçların bu kapsama dahil olacağını bilgilendireceğiz."

Bu kapsama giren ilaçlara, SGK'nin internet sitesindeki duyurular bölümünden ulaşılabiliyor.

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