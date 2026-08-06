Bakan Gürlek: Yasa teklifinde terör talimatı verenler ile güvenlik güçlerimizi şehit edenlere ilişkin düzenleme yok Adalet Bakanı Akın Gürlek, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin, "Teklifte terör talimatı verenler ve güvenlik güçlerimizi şehit edenlere ilişkin düzenleme yer almamaktadır " ifadelerini kullandı.

Gürlek, NSosyal hesabından, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin yaptığı görüntülü paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı inşa ettiklerini söyledi.

Daha müreffeh, daha adil ve daha huzurlu bir geleceğe kararlılıkla ilerlendiğine dikkati çeken Gürlek, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı kılmak için çıktığımız bu yolda Terörsüz Türkiye vizyonumuz ile tarihi bir aşamaya hep birlikte şahit ediyoruz. Kuşkusuz Terörsüz Türkiye hedefi milletimizin huzurunu ve devletimizin güvenliğini ve ortak geleceğimizi esas alan milli bir devlet politikasıdır. Bilindiği üzere milletimizin feraseti, devletimizin kararlılığı ve güvenlik güçlerimizin fedakarlıkları sayesinde terör tehdidinin hareket alanı büyük ölçüde daraltılmıştır. Oluşan güven ve huzur ortamını kalıcı hale getirecek hukuki, sosyal ve kurumsal adımları atmak ortak sorumluluk haline gelmiştir. Bu anlayışla Meclis'teki siyasi partilerimiz el ele vermiş, milletimizin kazanımlarını kalıcı kılacak tarihi bir irade ortaya koymuştur."

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulduğunu hatırlatan Gürlek, "Adalet Bakanlığı olarak hazırlıklarına katkı sunduğumuz 12 maddelik teklif, 360 milletvekilimizin güçlü iradesiyle Gazi Meclisimizin gündemine gelmiştir." diye konuştu.

"Tespit, Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyit edilecek"

Gürlek, teklifin, toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi, ortak aidiyet duygusunu pekiştirmeyi ve terörün yeniden istismar edilebileceği zeminleri ortadan kaldırmayı amaçladığını belirterek, şöyle devam etti:

"Söz konusu teklif, belirli soruşturma, kovuşturma ve infaz işlemlerine ilişkin düzenlemeler içermektedir. Burada temel ilke açıktır. Teklif hükümlerinin uygulanabilmesi için terör örgütünün fiili varlığı tamamen sona ermelidir. Kontrolündeki bütün silah ve mühimmat eksiksiz ve geri dönmeyecek bir şekilde imha edilmelidir. Bu durum güvenlik kurumlarınca açık ve kesin bir biçimde tespit edilecektir. Tespit, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) tarafından teyit edilecek, karar Resmi Gazete'de yayımlanacaktır. Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında bir kurul, Meclisimizde ise bir izleme komisyonu oluşturulacaktır. Gazi Meclisimizin ilgili komisyonu sürecin işleyişini takip edecek ve gerektiğinde tavsiyelerde bulunacaktır."

Türkiye Cumhuriyeti'nin, her türlü terör tehdidiyle mücadele edecek iradeye, kararlılığa ve güce sahip olduğunu belirten Gürlek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Meclisimizin gündemine gelen teklifte terör talimatı verenler ile güvenlik güçlerimizi şehit edenlere ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır. Hiçbir kişiye özel statü tanınmamakta, düzenleme başka yapılara teşmil edilmemektedir. Bütün işlemler Anayasa ve hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, milletimizin hassasiyetleri gözetilerek yürütülecektir. Şehit ailelerimizin ve kahraman gazilerimizin hassasiyetleri sürecin temel ölçüsü olacaktır. Onların onurunu ve aziz hatıralarını incitecek hiçbir tasarrufa izin verilmeyecektir. Süreç açık, denetlenebilir ve kanunda belirlenen hukuki şartlara bağlı olacaktır. Terörsüz Türkiye, 86 milyon vatandaşımızın ortak hedefidir. Bu hedef daha güçlü ekonomi, daha güçlü demokrasi, daha güçlü yatırım ortamı ve daha güçlü kalkınma demektir. Aynı zamanda güçlü bir iç cephe, pekişen toplumsal dayanışma ve ebedi kardeşlik demektir. Milletimizin desteğiyle ilerleyen süreç hedefine ulaştığında kazanan Türkiye, kazanan aziz milletimiz olacaktır. Terörsüz Türkiye vizyonu yalnızca ülkemizin iç güvenliğiyle sınırlı değildir. Bu vizyon terörden arındırılmış bir Suriye, daha istikrarlı bir Irak, daha huzurlu bir Orta Doğu ve daha güçlü bölgesel işbirliği anlamına gelmektedir."

- "Terörün sona ermesi dış müdahale alanlarını daraltacak"

Bakan Gürlek, terör örgütlerinin vekil güç olarak kullanıldığı bir dönemden geçildiğini belirterek, "Terörün sona ermesi dış müdahale alanlarını daraltacak, ticaret koridorlarının, enerji projelerinin ve ulaştırma hatlarının güvenliğini artıracaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde hayata geçirilen reformlar, yatırımlar ve demokratikleşme adımları kalıcı huzurla taçlandırılacaktır." ifadelerini kullandı.

Terörün sona ermesi ile eğitimden sağlığa, ulaşımdan kalkınmaya kadar her alanda daha güçlü adımlar atılacağını vurgulayan Gürlek, "İç cephesini tahkim eden Türkiye, kardeşliğin ve huzurun vizyonunu inşa edecektir. Türkiye Cumhuriyeti, hukuk devleti ilkelerinden hiçbir zaman ayrılmayacaktır. Meclis gündemine gelen teklif, Terörsüz Türkiye hedefimizin hukuki zemininin güçlendirilmesine yönelik önemli bir adımdır. Hedefimiz güvenliğin, huzurun ve kardeşliğin kalıcı olduğu güçlü bir Türkiye'dir." değerlendirmesini yaptı.

Gürlek, kanun teklifinin hayırlı olmasını dileyerek, "Bu tarihi iradeye liderlik eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye teşekkür ediyorum. Teklifin hazırlanmasına katkı sunan tüm siyasi partilere, paydaşlara ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.