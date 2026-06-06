Milli Savunma Bakanı Güler, sıfır atık yaklaşımının, kaynak verimliliğini esas alan, çevreyi koruyan güçlü bir dönüşüm modeli olduğunu söyledi.

Bakan Güler: Sıfır atık yaklaşımı çevreyi koruyan, ekonomik fayda üreten güçlü bir dönüşüm modelidir Milli Savunma Bakanı Güler, sıfır atık yaklaşımının, kaynak verimliliğini esas alan, çevreyi koruyan güçlü bir dönüşüm modeli olduğunu söyledi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İstanbul Valiliği himayelerinde ve Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen Sıfır Atık Forumu 2026'da "Sıfır Atık Geleceği İçin Onarım Hakkı" başlıklı panelde konuştu.

Sıfır Atık Hareketi'nin önemine dikkati çeken Güler, küresel iklim değişikliği, çevrenin korunması ve kaynakların etkin kullanımının, bireysel sorumluluklardan toplumsal bilinçlenmeye, devlet politikalarına, uluslararası işbirliği mekanizmalarına kadar her düzeyde eş güdüm ve kararlılık gerektiren ortak bir mücadele alanı haline geldiğini ifade etti.

Bakan Güler, "Sıfır atık yaklaşımı, kaynak verimliliğini esas alan, çevreyi koruyan, ekonomik fayda üreten ve iklim değişikliğiyle mücadeleye somut katkılar sağlayan güçlü bir dönüşüm modelidir. Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bizler de 2018'den bugüne tüm askeri birlik ve kurumlarımızla projenin hassasiyetle uygulanmasına büyük önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilirlik ve kaynak verimliliği odaklı uygulamaları kararlılıkla sürdürdüklerinin altını çizen Güler, sıfır atık kültürünün kurumsal yapının ayrılmaz bir parçası haline gelmesi amacıyla personele yönelik eğitim faaliyetleri yürüttüklerini aktardı.

Güler, “Üstün bir fedakarlık ve kahramanlıkla görev yapan personelimiz ülkemizin güvenliğini sağlamak için yürüttüğü faaliyetlerde çevrenin korunmasını ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını da vazife anlayışının ayrılmaz bir parçası olarak görmektedir.” dedi.

Fotoğraf : Sıfır Atık Vakfı/AA

Uçak bakım faaliyetlerinden kaynaklanan atıkların modern sistemlerle yönetildiğine işaret eden Güler, denizlerde olası çevre kirliliklerine karşı gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.

Kışlalarda yürütülen ağaçlandırma, çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarına da dikkati çekerek, kompost üretimiyle elde edilen materyallerin toprak kalitesinin artırılmasında kullanıldığını anlatan Güler, birlik ve kurumlarda sıfır atık altyapısının oluşturulduğunu, bataryalar, elektronik devreler ve diğer tehlikeli atıkların mevzuata uygun şekilde geri dönüştürüldüğünü veya bertaraf edildiğini kaydetti.

Enerji ve kaynak verimliliği kapsamında kışlalarda enerji tasarrufu uygulamalarını yaygınlaştırdıklarını belirten Güler, yenilenebilir enerji projelerini desteklediklerini, güneş ve rüzgar enerjisi sistemlerinin kullanımını artırdıklarını, su tasarrufu ve yağmur suyunun değerlendirilmesine yönelik projeler yürüttüklerini aktardı.

Güler, dijital dönüşüm sayesinde kağıt tüketimini azalttıklarını, bakanlığa tahsisli arazilerde güneş ve rüzgar enerji santrallerinin kurulmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü, bu sayede çevrenin korunmasına ve kaynakların verimli kullanılarak ülke ekonomisine katkı sağlandığını bildirdi.

Güler, "Forum'un yeni işbirliklerine, yeni fikirlerin ortaya çıkmasına ve çevre bilincinin daha geniş kitlelere ulaşmasına önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.

Fotoğraf : Sıfır Atık Vakfı/AA

Büyük ev aletleri tamir edilerek karbon emisyonlarının azaltılması hedefleniyor

Right to Repair Europe Kampanya Müdürü Ines Alberico da tüketici erişiminden çok ürünlerin tasarımını dönüştürmenin önemli olduğunu söyledi.

Reconomia CEO’su Daniel Broche, kullanılmayan büyük ev aletlerini yerel tamir ağlarıyla toplayıp yenilediklerini, veri temelli bir sistemle tamir edilebilir ürünleri analiz ederek hem verimliliği hem de karbon emisyonlarının azaltılmasını hedeflediklerini belirtti.

Öte yandan forum kapsamında "Kaynağında Organik Atık", "Medya ve Anlatı: Manşetlerden Tüketici Alışkanlıklarına" ve "Taahhütlerden Uygulamaya: İklim Eylem Gündeminin Artan Önemi" panelleri de düzenlendi.

Forum farklı konularda düzenlenen panellerle devam ediyor.