Bakan Güler, Orgeneral Gürak ve Kuvvet Komutanları Şırnak'a gitti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kuvvet Komutanları ile Şırnak'a gitti.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit verdiğimiz terör saldırısının ardından beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kuvvet Komutanları ile Şırnak'a gitti."
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