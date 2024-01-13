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Bakan Güler, Orgeneral Gürak ve Kuvvet Komutanları Şırnak'a gitti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kuvvet Komutanları ile Şırnak'a gitti.

Utku Şimşek  | 13.01.2024 - Güncelleme : 13.01.2024
Bakan Güler, Orgeneral Gürak ve Kuvvet Komutanları Şırnak'a gitti

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit verdiğimiz terör saldırısının ardından beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kuvvet Komutanları ile Şırnak'a gitti."


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