Bakan Güler, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ile bir araya geldi
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ile Ankara'da bir araya geldi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Güler'in resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ile bir araya geldiği, Güler'in konuk mevkidaşını askeri törenle karşıladığı belirtildi.
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