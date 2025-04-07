Dolar
38.01
Euro
41.75
Altın
3,033.73
ETH/USDT
1,504.70
BTC/USDT
77,194.00
BIST 100
9,167.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bakan Güler, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ile Ankara'da bir araya geldi.

Neriman Senanur Torun  | 07.04.2025 - Güncelleme : 07.04.2025
Bakan Güler, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ile bir araya geldi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Güler'in resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ile bir araya geldiği, Güler'in konuk mevkidaşını askeri törenle karşıladığı belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'den, Ruanda'da 1994'te Tutsilere yönelik soykırıma ilişkin anma mesajı
Bakan Güler, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ile bir araya geldi
Bursa Deniz Otobüslerinin bugünkü tüm seferleri iptal edildi
Şanlıurfa ve Adıyaman'da toz taşınımı etkili oluyor
Emniyet ve jandarma operasyonlarıyla 9 organize suç örgütü çökertildi

Benzer haberler

Bakan Güler, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ile bir araya geldi

Bakan Güler, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ile bir araya geldi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet