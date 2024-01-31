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Bakan Güler, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinde görevli generalleri kabul etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinde görevli generalleri kabul etti.

Abdullah Sarica  | 31.01.2024 - Güncelleme : 31.01.2024
Bakan Güler, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinde görevli generalleri kabul etti

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Güler'in, Ankara'ya ziyaret gerçekleştiren Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinde görevli generallerle makamında bir araya geldiği bildirildi.

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