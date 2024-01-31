Bakan Güler, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinde görevli generalleri kabul etti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinde görevli generalleri kabul etti.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Güler'in, Ankara'ya ziyaret gerçekleştiren Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinde görevli generallerle makamında bir araya geldiği bildirildi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara’ya ziyaret gerçekleştiren Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinde görevli Generalleri kabul etti.#MillîSavunmaBakanlığı #YaşarGüler pic.twitter.com/S5TAjjG8i6— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 31, 2024