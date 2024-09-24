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Bakan Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile heyetler arası görüşmede bir araya geldi.

Mümin Altaş  | 24.09.2024 - Güncelleme : 24.09.2024
Bakan Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı için Bakü'de bulunan Güler'in, Hasanov ile heyetler arası görüşmesinde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da yer aldı.

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