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Bakan Güler, Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Marles ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Marles ile bir araya geldi.

Merve Yıldızalp  | 24.04.2024 - Güncelleme : 24.04.2024
Bakan Güler, Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Marles ile görüştü

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Güler'in, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Marles ile bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Paylaşımda görüşmenin görüntülerine de yer verildi.

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