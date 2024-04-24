Bakan Güler, Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Marles ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Marles ile bir araya geldi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Güler'in, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Marles ile bir araya geldiği belirtildi.
Görüşmede savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Paylaşımda görüşmenin görüntülerine de yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.