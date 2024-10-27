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Bakan Göktaş'tan TUSAŞ'taki terör saldırısında şehit olanların ailelerine başsağlığı ziyareti

Bakan Göktaş, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan'daki yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit olan Hasan Hüseyin Canbaz ve Atakan Şahin Erdoğan'ın ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Şaduman Türkay  | 27.10.2024 - Güncelleme : 27.10.2024
Bakan Göktaş'tan TUSAŞ'taki terör saldırısında şehit olanların ailelerine başsağlığı ziyareti

Ankara

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medyadaki hesabından ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Savunma sanayimizin gözbebeği TUSAŞ'a yapılan terör saldırısında şehit olan Hasan Hüseyin Canbaz ve Atakan Şahin Erdoğan'ın ailelerine taziye ziyaretinde bulunduk. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum. Mekanları cennet olsun. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Kahraman TUSAŞ personelimizin kararlılıkla ifade ettiği üzere, hainlere inat Türkiye için daha çok çalışacak, daha çok üreteceğiz."

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