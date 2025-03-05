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Bakan Göktaş, Kırşehir'de 56 yıllık evli çiftin çay davetini geri çevirmedi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kırşehir'de katıldığı "Büyük Aile" iftarında kendisine çay davetinde bulunan 56 yıllık evli Fatma ve Şahin Kımçak çiftinin evine konuk oldu.

Ayşe Şensoy Boztepe  | 05.03.2025 - Güncelleme : 05.03.2025
Bakan Göktaş, Kırşehir'de 56 yıllık evli çiftin çay davetini geri çevirmedi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Göktaş, Kırşehir'de şehit yakınları, gaziler, koruyucu aileler, huzurevi ve çocuk evleri sakinlerinin bir araya geldiği "Büyük Aile" iftarında tanıştığı Fatma ve Şahin Kımçak çiftinin davetini kabul etti.

İftar programının ardından Kımçak çiftinin Kırşehir Merkez Kayabaşı Mahallesi'ndeki evini ziyaret eden Göktaş, Fatma ve Şahin Kımçak çifti ile çay içerek sohbet etti.

Kırşehir'de 40 yıllık aktar olduğunu belirten Şahin Kımçak, 56 yıllık eşiyle 4 çocuk ve 9 torun sahibi olduklarını kaydetti.

Kımçak çifti, davetlerini kırmayarak evlerine gelen Bakan Göktaş'a teşekkürlerini iletti.

Aile Yılı kapsamında 81 ilde, evliliklerinin 25. ve 50. yılını dolduran çiftleri ziyaret ettiklerini bildiren Göktaş, bu ziyaretlerin, aile bağlarının önemine dikkati çekmek ve uzun süreli evliliklerin değerini vurgulamak amacıyla gerçekleştirildiğini ifade etti.

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