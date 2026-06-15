Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, "Kadınların güçlendiği yerde sadece ekonomik büyüme olmaz. Aile güçlenir, hane refahı artar, yerel kalkınma hız kazanır ve toplumsal dayanışma güç kazanır." dedi.

Bakan Göktaş: Kadınların güçlendiği yerde, aile güçlenir, hane refahı artar, yerel kalkınma hız kazanır Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, "Kadınların güçlendiği yerde sadece ekonomik büyüme olmaz. Aile güçlenir, hane refahı artar, yerel kalkınma hız kazanır ve toplumsal dayanışma güç kazanır." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ATSO) düzenlenen "Akdeniz'de İlham Veren Kadınlar" programında, bu çalışmanın en önemli yönlerinden birinin kadınların ekonomik kalkınmadaki emeğini, üretimini ve katkısını daha görünür kılması olduğunu söyledi.

İş dünyasının çok yönlü değişimlerden geçtiğini belirten Göktaş, ihtiyaçların, fırsatların, talep ve beklentilerin dönüştüğü bir gidişatın içinde olunduğunu dile getirdi.

Küresel ekonominin yeni bir döneme girdiğini, üretimin dinamiklerinin yeniden şekillendiğini ifade eden Göktaş, dijitalleşmenin ise hakimiyet alanını günden güne genişlettiğini, büyük veri, iletişim teknolojileri, yapay zeka modelleri ve sürdürülebilir kalkınma stratejilerinin ekonomi ve topluma yeni ufuklar açtığını dile getirdi.

Dünya Ekonomik Forumu verilerine göre 2030'a kadar dünya genelinde 170 milyon yeni iş imkanının ortaya çıkmasının beklendiğini aktaran Göktaş, "Bu göstergeler, tarihte eşi benzeri görülmemiş bir değişimin habercisi. Öte yandan, sürdürülebilirlik odaklı çalışma ve yaklaşımların daha geniş bir hareket alanı kazandığını görüyoruz. Yeşil dönüşüm ve çevreye duyarlı üretim anlayışı, yeni dönemde iş dünyasının en güçlü rekabet başlıklarından biri olarak öne çıkıyor. Çünkü artık ülkelerin kalkınma kapasitesi sadece sahip oldukları doğal kaynaklarla sınırlı değil. Asıl belirleyici olan insan kaynağını ne ölçüde güçlendirdikleriyle, bilgiye ne kadar hızlı uyum sağladıklarıyla ve değişimi ne kadar doğru yönettikleriyle ölçülüyor." diye konuştu.

"Kadınlar, ekonominin üretim gücüne yön veren en önemli aktörler"

Bakan Göktaş, geleceğini şekillendiren ülkelerin, insan potansiyelini en iyi değerlendiren ve fırsat eşitliğini en güçlü şekilde hayata geçiren ülkeler olacağına dikkati çekti.

Kadınların ekonomik ve sosyal hayatta üstlendiği rollerin ülkeler için stratejik bir değer anlamına geldiğine işaret eden Göktaş, şöyle devam etti:

"Çünkü her biri, aileden iş dünyasına uzanan geniş bir etki alanıyla ekonominin üretim gücüne yön veren en önemli aktörlerdir. Kadınların güçlendiği yerde sadece ekonomik büyüme olmaz. Aile güçlenir, hane refahı artar, yerel kalkınma hız kazanır ve toplumsal dayanışma güç kazanır. Girişimcilik ekosistemine katılmalarıyla, kendi hayatının sınırlarını aşarak çevrelerine katkı sunarlar. Üretim üzerine düşünmeleri, kalkınma yolculuğuna yeni bir fikir, yeni bir bakış ve yeni bir imkan kazandırır. Emeği görünür olan, emeği takdir edilen her kadın, bir kız çocuğunun hayallerine cesaret olur, umutlarına kanat olur. Ve en önemlisi hayallerini gerçeğe dönüştüren her kadın, değişimin ve ilerlemenin öncüsü haline gelir."

Bugün burada Akdeniz'in doğusundan batısına, emeğiyle üreten, cesaretiyle yol açan, başarısıyla ilham veren kadın girişimciler ve liderlerin bulunduğunu belirten Göktaş, bu kadınların yalnızca kendi hikayelerini yazmadığını, Türkiye Yüzyılı'nın kalkınma hikayesine de yön verdiğini kaydetti.

Bakanlık olarak, kadınların potansiyelini ortaya çıkaran, girişimcilik cesaretini destekleyen ve kalkınmadaki öncü rollerini güçlendiren politikaları kararlılıkla hayata geçirdiklerini vurgulayan Göktaş, "Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken, kadınların emeğini, bilgisini, üretkenliğini ve liderliğini en büyük güç kaynaklarımızdan biri olarak değerlendiriyoruz. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 7 bölgemizde ve 81 ilimizde kadınların her alanda daha güçlü şekilde var olduğu bir Türkiye idealini yaşatıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Ülkemizin neresinde olursa olsun, kadın emeğini gönüllere işleyeceğiz"

Göktaş, 2002'de TBMM'de kadın milletvekili oranının yüzde 4 seviyelerinde olduğunu, şu an oranın yüzde 19,8'e yükseldiğine dikkati çekerek, bunun daha fazla artması gerektiğini fakat gelinen noktada kadının temsiliyet oranının ne denli arttığının görüldüğünü söyledi.

Bakan Göktaş, Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile kadınların istihdamda, girişimcilikte, dijital ekonomide ve yenilikçi sektörlerde daha fazla yer almasını destekleyen projeler hayata geçirdiklerini, 1366 kadın kooperatifini desteklediklerini dile getirdi.

Kadınlara Yönelik Yapay Zeka ve Veri Bilimi Geliştirme Programıyla daha fazla kadının, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanında yer almasını teşvik ettiklerini aktaran Göktaş, "Ülkemizin neresinde olursa olsun, kadın emeğini gönüllere işleyeceğiz. Kadınların fikirlerine, yine kadın eliyle hayat vereceğiz. Yeni başarıları, yeni kazanımları sizlerin gayretiyle yükselteceğiz. Kadınların dokunduğu her alana nitelik, emek ve zarafet katması bizlere güç veriyor, geleceğe dair umudumuzu büyütüyor.​​​​​​​" dedi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin ise bir yerde eğer kadın varsa orada iş ahlakı, iş disiplini, düzen ve tertip olduğunu söyledi.

Kadınların yeteri kadar iş dünyasına dahil olamadığını belirten Şahin, kadınların bugün de Türkiye Yüzyılı'nın inşa sürecinde büyük rol oynadığını, daha da büyük roller almaları için ellerine imkan verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir de MÜSİAD bünyesinde iş dünyasında 330 kadının emeğinin bulunduğunu söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile MÜSİAD üyesi işverenlerin, evlenecek çalışanlarına 3 net asgari ücret, çocuk sahibi olacaklara 2 net asgari ücret desteğinde bulunmasını sağlayacak "Aile Dostu İş Yeri Projesi İşbirliği Protokolü"nü başlattıklarını hatırlatan Özdemir, 2 bine yakın yeni evlenen gencin bu destekten faydalandığını, ayrıca kadın girişimci ve çalışanların çocuklarına yönelik kreş ve gündüz bakım evi projesinin hayata geçirileceğini dile getirdi.

Programa, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Ethem Taş, Tuba Vural Çokal, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, MÜSİAD Kadın Girişimcileri Destekleme Komisyonu Başkanı Ayşe Akgül Can ve kadın girişimciler katıldı.