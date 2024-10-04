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Bakan Göktaş: Kadına yönelik şiddeti bu coğrafyadan kazımak için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, "Bakanlık olarak kadına yönelik şiddeti ve kadın cinayetlerini bu coğrafyadan kazımak için mücadelemizi amasız, fakatsız, sıfır tolerans ilkesiyle kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.

Yıldız Nevin Kasım  | 04.10.2024 - Güncelleme : 04.10.2024
Bakan Göktaş: Kadına yönelik şiddeti bu coğrafyadan kazımak için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz Fotoğraf: Muhammed Selim Korkutata/AA

Ankara

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'da 2 kadının öldürülmesine ilişkin, "Bakanlık olarak kadına yönelik şiddeti ve kadın cinayetlerini bu coğrafyadan kazımak için mücadelemizi amasız, fakatsız, sıfır tolerans ilkesiyle kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Göktaş, Fatih'te surlardan atlayarak intihar eden şüphelinin, öncesinde iki ayrı ilçede iki kadını öldürdüğünün tespit edilmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

İstanbul'da iki genç kızın "vahşice" katledilmesinin herkesin ciğerini yaktığını belirten Göktaş, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak kadına yönelik şiddeti ve kadın cinayetlerini bu coğrafyadan kazımak için mücadelemizi amasız, fakatsız, sıfır tolerans ilkesiyle kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu mücadelede yalnız olmadığımızı biliyoruz. Bugün ciğeri yanan herkes bizim yol arkadaşımızdır. Şiddetin yanında şiddeti doğuran sebepleri de ortadan kaldırmak ve kadın cinayetlerini engellemek için ilgili tüm kuruluşlarla işbirliği içinde var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Merhumelere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Psikososyal destek başta olmak üzere her konuda ailelerimizin yanındayız."

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