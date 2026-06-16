Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Hiçbir toplum, engelli bireylerini geride bırakarak gerçek anlamda kalkınmış sayılmaz. Gerçek kalkınma, eşit hak ve fırsatlara erişebilirliğiyle kapsayıcı bir gelecek inşa edebilmektir." dedi.

Bakan Göktaş: Hiçbir toplum, engelli bireylerini geride bırakarak gerçek anlamda kalkınmış sayılmaz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Hiçbir toplum, engelli bireylerini geride bırakarak gerçek anlamda kalkınmış sayılmaz. Gerçek kalkınma, eşit hak ve fırsatlara erişebilirliğiyle kapsayıcı bir gelecek inşa edebilmektir." dedi.

Bakan Göktaş, Ankara Hakimevi'nde düzenlenen "Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısı"ndaki konuşmasında, engelli bireylere yönelik politika ve hizmetlerde atacakları yeni adımları görüşmek üzere bir araya geldiklerini belirtti.

Göktaş, Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı'nın üç yıllık izleme sonuçlarını değerlendireceklerini, gelecek döneme ilişkin yol haritasını istişare edeceklerini ve Kurul kararlarının illerde daha etkin uygulanması ve izlenmesi için kurulacak il kurullarının çalışma düzenini konuşacaklarını aktardı.

Ele alacakları her başlığın engelli bireylerin haklara ve aktif hayata erişimine katkı sunacağını ifade eden Göktaş, alacakları her isabetli kararın "Kapsayıcı Türkiye" hedefini güçlendireceğini belirtti.

Günümüzde engellilik politikalarının, ülkelerin adalet, kapsayıcılık ve gelecek vizyonu bakımından nerede durduğunu gösteren stratejik alanlarından biri olduğuna işaret eden Göktaş, şunları kaydetti:

"Artık ülkeler kalkınma hedeflerini belirlerken şehirlerinin ne kadar erişilebilir olduğuna ve dijital hizmetlerinin ne ölçüde kapsayıcı tasarlandığına bakıyor. Aynı zamanda afet ve acil durum planlarında engelli bireylerin nasıl korunduğunu, eğitim ve istihdam sistemlerinin ne kadar açık olduğunu dikkate alıyor. Çünkü hiçbir toplum, engelli bireylerini geride bırakarak gerçek anlamda kalkınmış sayılmaz. Gerçek kalkınma, eşit hak ve fırsatlara erişebilirliğiyle kapsayıcı bir gelecek inşa edebilmektir. Türkiye bu alanda belirlediği hedefleri güçlü politikalara dönüştüren ve bu politikaları her alana yayma iradesi gösteren öncü ülkelerden biridir. Her şeyden önce Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirdiğimiz her politikayı hak temelli bir bakış açısıyla şekillendiriyoruz. Engelli vatandaşlarımızın hayatın her alanında eşit, bağımsız ve etkin biçimde yer almasını bu yaklaşımın özü olarak kabul ediyoruz. Bu anlayışla çalışmalarımızı güçlü anayasal ve yasal zeminde kararlılıkla sürdürüyoruz."

"Kurumlarımızın bilgiye tek noktadan ulaşmasını sağlayacağız"

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Engelli kardeşlerimizin hiçbir zorlukla karşılaşmadan hayatın her alanında güçlü şekilde var olabildiği bir Türkiye hedefliyoruz." sözlerini anımsatarak, bu anlayışla engelli vatandaşların ve ailelerinin hayatını kolaylaştıran adımlar attıklarını söyledi.

Dijital teknolojiler dahil olmak üzere her alanda erişilebilirliği güçlendiren uygulamaları yaygınlaştırdıklarını aktaran Göktaş, böylece engelli vatandaşların hizmetlere, bilgiye ve toplumsal hayata daha etkin şekilde katılımını desteklediklerini belirtti.

Bakan Göktaş, bu kapsamda hazırlanan "Erişilebilirlik Dijital Bilgilendirme Platformu"nda son aşamaya geldiklerini bildirerek, "Bu platformla kurumlarımızın standartlar, mevzuat ve uygulama süreçlerine ilişkin bilgiye tek noktadan ulaşmasını sağlayacağız. Böylece çalışmalarımızın daha hızlı ve daha etkin bir şekilde yürütülmesine katkı sunacağız. Diğer yandan aralık ayında hayata geçirdiğimiz Engelsiz Türkiye Mobil Uygulaması ile hizmetlerimizi vatandaşlarımıza daha yakın hale getirdik. Böylece ihtiyaç duyulan bilgiye, yönlendirmeye ve desteğe tek noktadan daha kolay ulaşmalarını sağladık." diye konuştu.

Engelli vatandaşların güçlü ve bağımsız bireyler olarak varlık göstermelerinin en önemli yollarından birinin, çalışma hayatına katılım olduğunu vurgulayan Göktaş, "Çünkü istihdam, engelli bireylerimiz için ekonomik bağımsızlığın yanında özgüven, üretkenlik ve toplumsal hayata aktif katılım anlamını taşımaktadır. Bu anlayışla her birinin niteliklerine, becerilerine ve ihtiyaçlarına uygun şekilde kamuda ve özel sektörde istihdam edilmesini destekliyoruz." dedi.

"Her politika, evin içindeki emeği gören bir anlayışla kurulmalıdır"

Mahinur Özdemir Göktaş, şubat ayında gerçekleştirdikleri atamalarla 2002'den bugüne 82 bin 907 kişinin atanmasıyla kamuda engelli istihdamında 15 kat artış sağladıklarını, ayrıca korumalı iş yerlerine her engelli için aylık 7 bin 655 lira ücret teşviki verdiklerini dile getirdi.

"Şunu çok iyi biliyoruz ki engelli bireyin hayatına dokunan her politika, evin içindeki emeği, sabrı ve sorumluluğu da gören bir anlayışla kurulmalıdır." diyen Göktaş, temel önceliklerinin ise engelli bireyleri mümkün olduğu ölçüde ailelerinin yanında, alıştıkları sosyal çevreden kopmadan desteklemek olduğunu söyledi.

Bakan Göktaş, bu kapsamda evde bakım yardımı, gündüzlü bakım hizmetleri ve umut evleri gibi farklı hizmet modellerini bireylerin ihtiyacına göre çeşitlendirdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Bugün 81 ilimizde 147 gündüzlü bakım ve rehabilitasyon merkezimizde engelli bireylerimizin hayatına kıymetli dokunuşlarla eşlik ediyoruz. Kendilerini daha güçlü hissetmeleri için onlara beceri kazandıran, ailelerinin sorumluluğunu paylaşan bir hizmet anlayışıyla çalışıyoruz. Bunun yanı sıra evde bakım desteklerimizle engelli bireylerin kendi sosyal çevrelerinde ailesiyle birlikte daha güvenli ve huzurlu bir yaşam sürmesini sağlıyoruz. Bu kapsamda 518 bin 313 ailemize evde bakım yardımı ile aylık 13 bin 878 lira ödeme yapıyoruz. Bugüne kadar toplam 268 milyar liranın üzerinde evde bakım desteği sağladık. Diğer yandan 107'si Bakanlığımıza bağlı, 339'u özel olmak üzere toplam 446 bakım merkezinde 39 bin 466 engelli bireye yatılı hizmet sunuyoruz. Bu merkezlerde yapay zeka destekli kamera izleme sistemini hayata geçirerek denetimlerimizi de ayrıca güçlendirdik.

Aynı zamanda 145 umut evinde 497 engelli vatandaşımızın ev sıcaklığında bakım hizmetinden faydalanmalarını sağlıyoruz. 2026 yılının sonuna kadar 369 kapasiteli 5 yeni engelli bakım ve rehabilitasyon merkezimizi daha hizmete açmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ankara, Bursa, Kahramanmaraş, Mersin, Batman ve Konya'da kurduğumuz Erken Çocukluk Gelişim Birimleri ile çocuklarımızı destekliyoruz. Bunun yanı sıra ailelerine rehberlik ederek çocuklarımızın gelişimlerini güçlendiriyoruz. Bu alanda yürüttüğümüz çalışmaları geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletler çatısı altında tüm dünyaya örnek bir model olarak sunduk. Ayrıca Bireysel Sosyal Hizmet Danışmanlığı Modeli ile hem otizmli bireylere hem de ailelerine destek olmayı sürdürüyoruz. Bu süreçte 18 ilimizde 3 bin 808 aileye bireysel danışmanlık hizmeti sağladık. Bu yıl içerisinde 16 ilimizde daha bu hizmeti sunmaya başladık. Bu modeli Türkiye'nin dört bir yanında yaygınlaştırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

"Engelli bireyleri aileleriyle birlikte destekleyeceğimiz hizmetleri yaygınlaştıracağız"

Göktaş, gelinen noktada, "Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı"nın ilk dönemde çalışmalarına güçlü bir yön verdiğini ifade ederek, bu süreçte kurumlar arasındaki işbirliğini güçlendirdiklerini, sahadaki ihtiyaçları daha yakından tanıdıklarını ve hizmetlerini daha bütüncül bir yaklaşımla ele alma imkanı bulduklarını anlattı.

Şimdi ise 2. Eylem Planı hazırlığında olduklarını söyleyen Göktaş, hedeflerinin, erişilebilirlikten eğitime, istihdamdan bakım hizmetlerine, afet ve acil durum süreçlerinden dijital hizmetlere kadar her alanı kapsayan güçlü bir çerçeve ortaya koymak olduğunu kaydetti.

Göktaş, bu kapsamda 23 Haziran'da geniş katılımlı bir çalıştay gerçekleştireceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Çalıştayda kamu kurumlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın, akademinin ve ilgili tüm paydaşlarımızın katkılarıyla 2. Eylem Planı'nın önceliklerini birlikte değerlendireceğiz. Buradan çıkacak önerilerin yeni dönemin yol haritası için önemli katkı sunacağına inanıyorum. Diğer yandan Kurulumuzun çalışmalarını daha geleceğe dönük bir yaklaşımla sürdürebilmesi için iki alt çalışma grubu oluşturulmasına yönelik hazırlıklarımızı da tamamladık. İklim Değişikliği ve Engellilik Alt Çalışma Grubu ile iklim değişikliğinin engelli bireyler için oluşturduğu riskleri belirleyerek somut çözüm önerileri geliştirmeyi hedefliyoruz. Yapay Zeka, Destek Teknolojileri ve Engellilik Alt Çalışma Grubumuz ile de teknolojinin engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak politikalar belirlemeyi amaçlıyoruz. Bu alt kurullarla hem alınan kararların takibini güçlendirecek hem de uygulama süreçlerinde kurumlarımız arasındaki koordinasyonu daha sağlam bir zemine taşıyacağız. Aile ve Nüfus On Yılı'nda engelli bireyleri aileleriyle birlikte daha güçlü şekilde destekleyeceğimiz hizmetleri yaygınlaştıracağız."