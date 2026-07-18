Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Her türlü bağımlılığın karşısında toplumun tüm kesimlerini kapsayan ortak bir mücadele ortaya koymalıyız." dedi.

Bakan Göktaş: Her türlü bağımlılığın karşısında ortak bir mücadele ortaya koymalıyız Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Her türlü bağımlılığın karşısında toplumun tüm kesimlerini kapsayan ortak bir mücadele ortaya koymalıyız." dedi.

Bakan Göktaş, Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı (TASAV) tarafından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen "Ulusal Halk Sağlığı ve Güvenlik Sorunu: Bağımlılık" sempozyumunda konuştu.

Göktaş, bağımlılığın küresel ölçekte giderek derinleştiğini, bireyi, aileyi ve toplumun tüm kesimlerini tehdit ettiğini söyledi.

Sempozyum başlığının, bağımlılığın halk sağlığını ve güvenliğini tehdit eden çok boyutlu yapısını açıkça ortaya koyduğunu belirten Göktaş, "Bağımlılıkların biçim değiştirdiği ve yeni risk alanlarının ortaya çıktığı bu çağda, tehditleri doğru analiz etmek ve zamanında harekete geçmek hayati önem taşıyor. Her türlü bağımlılığın karşısında toplumun tüm kesimlerini kapsayan ortak bir mücadele ortaya koymalıyız." dedi.

Sempozyumla kapsamlı bir tartışma zemini açan TASAV'ı tebrik eden Göktaş, vakıf çalışmalarına öncülük eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Göktaş, bağımlılığın küresel bir kriz olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu hakikat, insanlık için kritik bir safhayı işaret ediyor. 'Medeniyetler ve milletler tehdit altında.' İşte böyle bir tabloda, bağımlılıkla mücadele meselesini yalnızca bireysellik çerçevesine sıkıştırmamalıyız. Bağımlılıkla mücadele meselesini aile temelinde ve toplum ekseninde ele almalıyız. Nitekim bağımlılıklar, sadece bireyleri etkilemiyor. Çevresine ışık saçan, gözleri ışıl ışıl parlayan gençlerin geleceğini solduruyor. Sevgiyle kurulan yuvaların mutluluk tablosunu karartıyor. Tam da bu nedenle, aileyi ve toplumsal değerlerimizi hedef alan girişimlere karşı güçlü çalışmalar yürütmek zorundayız."

Göktaş, Bakanlık olarak, bu mücadelenin merkezine aileyi yerleştirdiklerini, sosyal destek mekanizmalarını her geçen gün daha da güçlendirdiklerini söyledi.

2,5 milyondan fazla vatandaşa bağımlılık konusunda farkındalık kazandırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İnsan sağlığına, toplum huzuruna zarar veren bağımlılığın her çeşidiyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerini anımsatan Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında ve Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu çatısı altında, bağımlılıklara karşı aileyi güçlendiren politikalar geliştirdiklerini dile getirdi.

Bakan Göktaş, 2024-2028 yıllarını kapsayan Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'nın önemli yol haritası sunduğunu ifade ederek, "Bu kapsamda, erken müdahale programları ve aile odaklı sosyal uyum danışmanlığı hizmetlerimizi güçlendirmeyi sürdürüyoruz. Sosyal Uyum Süreci Danışmanlığı modeliyle, 18 yaş üstü bağımlı bireylerin yanlarında oluyoruz. Aileleriyle birlikte, topluma güçlü biçimde katılabilmeleri için destek sağlıyoruz." diye konuştu.

Bakan Göktaş, 81 ilde verdikleri eğitimlerle 2,5 milyondan fazla vatandaşa bağımlılık konusunda farkındalık kazandırdıklarını belirterek, "Dijital farkındalık atölyeleri ve dijital detoks kampları gerçekleştiriyoruz. Ailelerin olası dijital riskleri erken aşamada fark etmelerini sağlıyoruz. Bunun yanı sıra, sosyal ağ platformlarına erişimde 15 yaş sınırı getiren düzenlemeyi hayata geçirdik. Bu düzenlemeyle platformlara, 15-18 yaş grubuna uygun, güvenli ve denetlenebilir dijital alanlar oluşturma zorunluluğu getirdik." bilgisini verdi.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulunun kararıyla, ikisi yetişkinlere, biri çocuklara yönelik üç sosyal risk haritasının tamamladığını anımsatarak, haritalar bağlamında bağımlılık riskini, "Aile rehberi" ve "Çocuklar güvende" üzerinde hane, mahalle ve ilçe bazında takip edeceklerini söyledi.

"Risk grubunda yer alan 291 çocuk ve gencimizi tespit ettik"

⁠Aile ve Toplum Temelli Sosyal Destek Modeliyle de sahadaki paydaşlarla işbirliği içinde çalıştıklarını anlatan Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Batman'da başlattığımız pilot proje kapsamında, 1286 haneye bizzat ulaşarak bağımlılık riski taşıyan bireylere destek olduk. Tedaviye ihtiyaç duyan 551 vatandaşımızı sağlık sistemine yönlendirdik. İhtiyaçlar doğrultusunda, 4,5 milyon liralık sosyal yardımı ailelerimize ulaştırdık. Çalışabilir durumdaki vatandaşlarımıza istihdam imkanları sağladık. Risk grubunda yer alan 291 çocuk ve gencimizi tespit ettik. Ardından eğitim ve psikolojik destek süreçlerini başlattık."

Pilot uygulamayı, Valilikler başkanlığında, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, akademisyenler ve Yeşilay ile yürüttüklerini kaydeden Göktaş, "Kapsamlı bir çalışma yürütmemizin sebebi ise orada riskli aileleri öncesinden tespit etmek, yerinde doğrudan ailenin bütününe o farkındalığı oluşturmak, risk altındaki çocuklarımızı tedaviye yönlendirmek ve akabinde istihdam olanağı sağlamak, onları da tekrar topluma kazandırmak. Bu pilot uygulamayı planlarımız dahilinde ülkemizin dört bir yanında adım adım yaygınlaştıracağız." ifadelerini kullandı.

Göktaş, bir milletin esas gücünün aile yapısıyla, dayanışma ve toplumsal sorumluluk anlayışıyla şekillendiğine dikkati çekerek, "Bu amaç doğrultusunda, Aile ve Nüfus 10 Yılı vizyonumuz kapsamında, güçlü aile, sağlıklı nesil ve güvenli gelecek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, sempozyumun hayırlı olmasını dileyerek, bağımlılıkla mücadeleye emek veren kurumlara ve hocalara teşekkür etti.

"Her yıl 50 milyondan fazla insan tütün sebebiyle hayatını kaybediyor"

Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayıp Birinci de konuşmasında, yalnızca bireylerin değil ailelerin, toplumun, kamu düzenini ve Türkiye'nin geleceğini doğrudan etkileyen önemli bir konunun ele alındığını söyledi.

Küresel çapta tütün bağımlılığının "geniş ve sinsi" şekilde topluma nüfus ettiğini belirten Birinci, şöyle devam etti:

"Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl 50 milyondan fazla insan tütün sebebiyle hayatını kaybediyor. Bir de ne yazık ki 1,6 milyonu tütün kullanmadığı halde başkalarının içtiği tütün sebebiyle yaşamını devam ettiremiyor. Pasif içicilik en büyük tehditlerden birisi durumundadır. Türkiye ölçeğine baktığımızda her 5 kişiden birisi sigara ya da sigara içenlerin pasif maruziyeti sebebiyle hayatını kaybediyor."

Birinci, önümüzdeki dönemde eğitim, dini ve kültür kurumlarının kapalı ve açık alanlarının yanı sıra pasif maruziyet önlemek için çocuk parkları, oyun alanları, yürüyüş yolları ve spor alanlarına tütün ürünü kullanımını tamamen yasaklamayı, lokanta ve kahvehanelerle tüketim alanları, müşteri kullanım alanlarının yüzde 10'unu geçmeyecek şekilde kapalı alanlara yönelik de çalıştıklarını da sözlerine ekledi.