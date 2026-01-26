Dolar
43.37
Euro
51.57
Altın
5,064.75
ETH/USDT
2,917.10
BTC/USDT
88,079.00
BIST 100
13,177.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bakan Göktaş: Her çocuğumuz kendini olduğu gibi kabul etsin, sevsin diye sosyal medya düzenlemesini hayata geçiriyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların beden algısını korumayı amaçlayan yeni bir sosyal medya düzenlemesinin hayata geçirileceğini bildirdi.

Eylül Aşkın Akçay  | 26.01.2026 - Güncelleme : 26.01.2026
Bakan Göktaş: Her çocuğumuz kendini olduğu gibi kabul etsin, sevsin diye sosyal medya düzenlemesini hayata geçiriyoruz

Ankara

Bakan Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "kusursuzluk" algısının, çocukların psikolojik ve fiziksel gelişimlerini doğrudan etkilediğini ve kendilerini yetersiz hissetmelerine, oldukları halleriyle kabul görmediklerini düşünmelerine yol açabildiğini belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu kapsamda çocukları çevrim içi platformların görünmeyen ama derin izler bırakan risklerinden korumak için yeni bir sosyal medya düzenlemesini hayata geçireceklerini bildiren Göktaş, "Gelin, bu mücadelede çocuklarımızı yalnız bırakmayalım. Onların geleceği için hep birlikte hareket edelim." ifadelerini kullandı.

İdeal bir vücut, ideal bir beden, ideal bir hayat yoktur"

Göktaş'ın paylaşımında, konuya ilişkin açıklamada bulunduğu video da yer aldı.

Videoda, bir çocuğun 8 yaşında yemek yemeyi bırakma sebebinin konuşulması gerektiğini vurgulayan Göktaş, "Geçtiğimiz günlerde bir mevkidaşımla görüştüğümde kendi ülkesinde anoreksiya vakalarının 8 yaşında kadar düştüğünü ifade etti. Kız erkek fark etmiyor bu arada. Kız çocuklarında anoreksiya erkek çocuklarda ise ilaç kullanarak bir ideal vücut oluşturmak adına kullanılan maddelerden bahsetti." ifadelerini kullandı.

Göktaş, bugün sosyal medyada herkesin kusursuz yüzler, bedenler ve hayatlar gördüğünü belirterek, "Bunlar için özel filtreler dahi var. Yani olması gereken, tırnak arasında söylüyorum bedene sahip değilseniz platformlar size filtrelerle yardımcı oluyor. Bu da çocuklar ve ergenler için travmatik sonuçlar doğuruyor." görüşünü aktardı.

Çocuklarda erken yaşta estetik kaygısı, başka bir beden hayali kurma ve 'benim hayatım neden o değil?' algısının oluştuğunu belirten Göktaş, "Bu tür algılar maalesef sosyal medyanın etkisiyle çocuklarımızın hayatına doğrudan etki yapıyor. Çocuklarımız kendileriyle barışık olmayabiliyor. Her çocuk farklıdır. İdeal bir vücut, ideal bir beden, ideal bir hayat yoktur. Her çocuğumuz özeldir. Her çocuğumuz kendini olduğu gibi kabul etsin, sevsin diye sosyal medya düzenlemesini hayata geçiriyoruz. Bu mücadelede çocuklarınızı da bizleri de yalnız bırakmayın." değerlendirmesini yaptı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Göktaş: Her çocuğumuz kendini olduğu gibi kabul etsin, sevsin diye sosyal medya düzenlemesini hayata geçiriyoruz
DMM, "Sivas'ta Mardin plakalı bir araca yönelik linç girişimi yaşandığı" iddiasının dezenformasyon içerdiğini bildirdi
Adalet Bakanı Tunç: Türkiye dijitalleşmede çok önemli mesafeler aldı
İzmir'de kuvvetli fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Muğla'da fırtınamsı rüzgar etkili oluyor
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Bakan Göktaş: Her çocuğumuz kendini olduğu gibi kabul etsin, sevsin diye sosyal medya düzenlemesini hayata geçiriyoruz

Bakan Göktaş: Her çocuğumuz kendini olduğu gibi kabul etsin, sevsin diye sosyal medya düzenlemesini hayata geçiriyoruz

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet