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Bakan Göktaş, Gazzeli çocukların oyunlarına eşlik etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından tedavi amacıyla Türkiye'ye getirilen çocuklarla oyunlar oynadı, ok attı.

Sarp Özer  | 16.08.2024 - Güncelleme : 16.08.2024
Bakan Göktaş, Gazzeli çocukların oyunlarına eşlik etti

Ankara

Göktaş, Türkiye'ye getirilen Filistinli çocukların Bilkent Geleneksel Sporlar Spor Kulübü'nde gerçekleştirdikleri faaliyetlere eşlik etti.

Çocuklara yönelik etkinliklere ilişkin yetkililerden bilgi alan Göktaş, ilk olarak ok atış alanına geçti. Burada çocuklarla yakından ilgilenen, ok atışlarını ilgiyle izleyen Bakan Göktaş, daha sonra yayı alarak kendisi atış gerçekleştirdi.

Ardından çim alanda hazırlanan oyun parkurunda çocukların yarışlarını takip eden Göktaş, maneje geçerek ata binen çocuklarla da yakından ilgilendi.

Ziyaretin sonunda açıklamalarda bulunan Göktaş, İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırıma varan saldırılarına tepki göstererek sözlerine başladı.

Filistin'de yaşananlardan en fazla etkilenen kesimlerin kadın ve çocuklar olduğunu vurgulayan Göktaş, "Çocukların yeri savaş alanları değil oyun parklarıdır. Onların mermilerin altında değil, sağlıklı, huzurlu ortamlarda bulunması gerekir." dedi.

Türkiye'de misafir edilen Gazzeli çocukların yaralarını sarmaya yönelik her türlü psikososyal desteği sağladıklarını bildiren Bakan Göktaş, "Onlar yaz dönemi boyunca Milli Eğitim Bakanlığımızın yaz okullarına gidiyorlar. Bugün de bu güzel ortamda vakit geçiriyorlar. Bizler de onlarla oyunlar oynadık. Onlara her türlü sosyal ve psikososyal desteği sağlamak adına yanlarında bulunuyoruz." diye konuştu.

Göktaş, dünyanın neresinde olursa olsun mazlum kadınların ve çocukların yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

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