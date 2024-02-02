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Bakan Göktaş, Gazze için hazırlanan kartpostalları öğrencilerle BM'ye gönderdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 11 bin 270 ortaokul öğrencisinin hazırladığı Gazze konulu kartpostalları, öğrenciler ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliğine gönderdi.

Ümit Türk  | 02.02.2024 - Güncelleme : 02.02.2024
Bakan Göktaş, Gazze için hazırlanan kartpostalları öğrencilerle BM'ye gönderdi Fotoğraf: Bünyamin Çelik/AA

İstanbul

Bakan Göktaş, Gazzeli çocuklarla dayanışmak için ortaokul öğrencilerinin duygu ve düşüncülerini yazdığı kartpostalları göndermek amacıyla Bağcılar Posta Dağıtım Merkezi'ne geldi.

Burada kendisini karşılayan öğrencilere aldıkları bu inisiyatif nedeniyle teşekkür eden Göktaş "Sayenizde tüm dünyaya güzel bir mesaj verildi." dedi.

Göktaş, öğrencilerin bu davranışlarıyla Gazzeli kardeşlerine umut olduklarını belirterek, "İnşallah empati duygusunun, barışın, huzurun güvenliği sizler olacaksınız ileride. Sizler diğer kardeşlerinize örnek olacaksınız. Sizler sayesinde, bu güzel inisiyatif sayesinde ateşkes sesini sizin yaşınızdaki çocuklar tüm dünyaya duyuracak. Her birinizi tebrik ediyorum. Gurur duyuyorum sizlerle." diye konuştu.

Gazze'de çok büyük bir katliam ve soykırım yaşandığına dikkati çeken Göktaş, "Maalesef dünya sessiz. Ölenlerin yüzde 70'i kadınlar ve çocuklar. Ama sizlerin bu sesi bizlere ümit vadediyor. Sizler geleceğin liderlerisiniz ve bizleri gururlandırıyorsunuz. Allah razı olsun çocuklar. Sizleri seviyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, konuşmasının ardından hazırlanan kartpostalları BM'ye gönderilmek üzere çocuklarla PTT şubesine teslim etti.

Daha sonra 6. sınıf öğrencisi Mehlika Duman, üzerinde "Sizin maruz kaldığınız duruma çok üzüldüm. Elimden geldiğince İsrail'in malını almamaya dikkat ediyorum. Her gün yatmadan önce sizler için Allah'a dua ediyorum." ifadelerinin yer aldığı kartpostalını okudu.

Öğrenciler, Bakan Göktaş ile PTT şubesi önünde ellerinde "Ceasefire now!" (Şimdi ateşkes) yazılı dövizler taşıyarak sloganlar attı.

Bakan Göktaş'a, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de eşlik etti.

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