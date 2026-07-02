Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Gayemiz, gençlerimizin sağlıklı bir iletişim dili kurması, güçlü bağlar oluşturması ve zorlukları omuz omuza birlikte aşmalarına katkı sunmaktır." dedi.

Bakan Göktaş: Gayemiz, gençlerimizin zorlukları omuz omuza birlikte aşmalarına katkı sunmaktır Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Gayemiz, gençlerimizin sağlıklı bir iletişim dili kurması, güçlü bağlar oluşturması ve zorlukları omuz omuza birlikte aşmalarına katkı sunmaktır." dedi.

Bakan Göktaş, "Gayemiz, gençlerimizin sağlıklı bir iletişim dili kurması, güçlü bağlar oluşturması ve zorlukları omuz omuza birlikte aşmalarına katkı sunmaktır. Böylece, sevgi ve güven temelinde yükselen ailelerin çoğalmasına, sağlıklı nesillerin yetişmesine ve güçlü bir toplumun inşasına katkı sağlamaktır." dedi.

Göktaş, Platform Zeytinburnu'nda düzenlenen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi Evlilik Öncesi Eğitim Programı"ndaki konuşmasında, evlilik kararı alarak hayatlarında yeni bir sayfa açan gençlere attıkları her adımda destek verdiklerini, "Evlilik Öncesi Eğitim Programı"nın da bu desteğin bir parçası olduğunu söyledi.

Güçlü ailelerin yalnızca sevgiyle değil sağlıklı iletişim, karşılıklı anlayış, sabır ve ortak sorumluluk bilinciyle kurulacağını dile getiren Göktaş "Evliliğin dili, bir hayat ortaklılığının bestesini yapar, kalbi, kurulan bağların mutluluğuyla atar ve gözü paylaşılan umutlarla geleceğe bakar. İşte bu yüzden evlilik, esasında sevginin, emeğin, güvenin ve ortak umudun üzerine kurulmalıdır. Bu nedenle evlenecek gençlerimizin, bu yolculuğa daha hazırlıklı şekilde başlamalarını arzu ediyoruz." diye konuştu.

Göktaş, evliliğe hazırlık sürecinde, gençlerin güçlü bir farkındalıkla hareket etmelerini istediklerini belirterek, "Bu maksatla verdiğimiz eğitimleri büyük bir hassasiyet ve titizlikle yürütüyoruz. Gayemiz, gençlerimizin sağlıklı bir iletişim dili kurması, güçlü bağlar oluşturması ve zorlukları omuz omuza birlikte aşmalarına katkı sunmaktır. Böylece, sevgi ve güven temelinde yükselen ailelerin çoğalmasına, sağlıklı nesillerin yetişmesine ve güçlü bir toplumun inşasına katkı sağlamaktır." şeklinde konuştu.

"221 bin gencimize evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık hizmeti verdik"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği söz doğrultusunda 2024 yılında Aile ve Gençlik Fonu kapsamında "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi"ni hayata geçirdiklerini anımsatan Göktaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Deprem bölgesinden başlattığımız projeyi, 2025 Aile Yılı vesilesiyle 81 ilimizde yaygınlaştırdık. Aynı yıl içinde, daha fazla gencimizin projeden yararlanması için gelir kriterini daha kapsayıcı hale getirdik. Sonrasında verdiğimiz destek tutarını, gençlerimizin yuva kurma süreçlerine daha fazla katkı sunacak şekilde artırdık. Bu yıl ocak ayından itibaren ödeme miktarını 18-25 yaş aralığındaki çiftler için 250 bin lira, 26-29 yaş aralığındaki çiftler için 200 bin lira olarak güncelledik. Proje kapsamında, 161 bin gencimize 14 milyar lira kredi desteğini aktardık. Gençlerimizden gelen evlat haberleriyle ailelerimizin sevincine bir kez daha ortak olduk. Bu yuvalarda, bugüne kadar evlendirdiğimiz gençlerden 13 bin 984 yavrumuz dünyaya gözlerini açtı."

Göktaş, gençlerin yuva kurması sürecinde yalnızca ekonomik destek sağlamadıklarını, çeşitli eğitim programlarının gençlere sunulan önemli bir destek parçası olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar 221 bin gencimize evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık hizmeti verdik. Bu eğitimlerde gençlerimize sadece bilgi vermiyor, sabretmeyi ve ortak bir hayatı birlikte kurmayı anlatıyoruz. Nikahtan sonra da çiftlerimizi yalnız bırakmıyoruz. Çevrimiçi eğitimlerimizle ve aile danışmanlığı hizmetlerimizle yanlarında olmaya devam ediyoruz. İhtiyaç duyan ailelerimize uzmanlarımız aracılığıyla ücretsiz danışmanlık desteği sunuyoruz. Böylece yuvaların huzurla, anlayışla ve güvenle büyümesine katkı sağlıyoruz."

Göktaş, ailenin önemini vurgulayarak, gençlerin ülkenin geleceğini inşa ettiğini, Türkiye Yüzyılı'nın en kıymetli satırlarının gençlerin başarısıyla yazılacağını dile getirdi. Göktaş, Aile ve Nüfus 10 Yılı'nın en anlamlı adımlarının kurulan yuvalarda atılacağını, çiftlerin birbirine verdiği desteğin yuvayı sağlam zemine taşıyacağını, kendilerinin de bu yolculukta desteklerini sürdüreceğini kaydetti.

Konuşmasının sonunda projeden yararlanan çiftlerin Türkiye İş Kurumu'nun programlarında öncelikli olacağını söyleyen Göktaş, "Bir sonraki sosyal konut projesinde bu krediden faydalanan çiftlerimiz öncelikli olacak. Çocuk sahibi olanlara krediyi 12 ay erteliyoruz. 2 çocuk sahibi olanların kredisini sıfırlıyoruz. Doğum yardımlarımızla annelere destek oluyoruz. Doğum izinlerimizi 24 haftaya çıkardık. Gündüz çocuk bakım evlerini çoğalttık." bilgisini paylaştı.

Bakan Göktaş, konuşmasının ardından "Evlilik Öncesi Eğitim Programı"na katılan çiftlerle fotoğraf çektirdi.

Daha sonra Göktaş, Zeytinburnu Belediye Başkanlığını ziyaret etti.