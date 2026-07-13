Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Burada dile getirilen her söz Müslüman kadınların yeni yüzyıldaki yürüyüşüne istikamet kazandıracak. Gazze kadınlarının mücadelesini görünür kılan bir iradeye dönüşecek.” dedi.

Bakan Göktaş: Dile getirilen her söz Müslüman kadınların yeni yüzyıldaki yürüyüşüne istikamet kazandıracak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Burada dile getirilen her söz Müslüman kadınların yeni yüzyıldaki yürüyüşüne istikamet kazandıracak. Gazze kadınlarının mücadelesini görünür kılan bir iradeye dönüşecek.” dedi.

Bakan Göktaş, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 9. Kadından Sorumlu Bakanlar Konferansı'nda konuştu.

Göktaş, Asya'dan Afrika'ya, Türkistan'dan Anadolu'ya uzanan İslam dünyasını ilgilendiren bu stratejik gündemin, İİT çatısı altında müzakere edilmesini çok kıymetli bulduğunu belirterek, ülkeler arasındaki birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun kadın çalışmalarına daha güçlü bir yön kazandıracağına yürekten inandığını ifade etti.

Konferansa öncülük eden İİT'ye ve misafirperverliğinden dolayı Pakistan hükümetine teşekkür eden Göktaş, buradaki tartışmaların güçlü işbirliklerine kapı aralamasını diledi.

İslam tarihinde kadına atfedilen değerin köklü bir maziye sahip olduğuna dikkati çeken Göktaş, kadınların sosyoekonomik ve siyasi açıdan güçlenmesi sürecinde, pergelin sabit ayağının bu mirasın üzerinde durduğunu, hareketli ayağının ise bu birikim etrafında yönünü bulduğunu vurguladı.

Kadının güçlenen varlığının küresel krizlerin çözümündeki rolüne işaret eden Göktaş, şunları kaydetti:

"Kadının güçlenen varlığı diplomasiye yansıdığında, savaş ve göç gibi krizlerin hakim olduğu bir atmosferde merhamet temelli yeni diyalog kanalları kurabiliriz. Kadının güçlenen varlığı dijital çağa yön verdiğinde, yapay zekanın, iletişim teknolojilerinin ve algoritmaların gelecek nesiller lehine şekillendiği bir değerler iklimi oluşturabiliriz. Kadının güçlenen varlığı sürdürülebilir kalkınma vizyonumuza yansıdığında, iklim krizine karşı emaneti koruyan ve insanı önceleyen yenilikçi çözümler üretebiliriz. Kadın, ailenin köklerini besleyen asli değer olarak görüldüğünde, birbirinden güç alan çiftlerin, aileleriyle güçlenen çocukların varlığını güvence altına alabiliriz. İşte bu nedenle, 21'inci yüzyılının yıkıcı fırtınaları karşısında doğru kitabı açmalı, doğru sayfaları bulmalı, doğru okumaları yapmalıyız."

"Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum vizyonuyla hareket ediyoruz"

Türkiye olarak "güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum" vizyonuyla hareket ettiklerini söyleyen Göktaş, "Müslüman kadınların sosyal ve ekonomik hayata güçlü katılımını, siyasi platformlardaki etkinliğini medeniyet mirasımıza karşı bir sorumluluk olarak biliyoruz. Güçlü bir geleceğin inşasında stratejik bir hedef olarak görüyoruz. Bugün bu hedef, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla şekilleniyor. Kadınların potansiyelinin gerçek anlamda ortaya çıktığı, kadınların emeğinin çağımızın sorunlarına çözüm olduğu yeni bir evreye işaret ediyor. Biz de, Bakanlık olarak, kadın liderliğini Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun, Aile ve Nüfus On Yılı çalışmalarımızın ana eksenlerinden biri haline taşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Göktaş, son 24 yılda reform niteliğinde politikaları hayata geçirerek kadınların her alanda etkin şekilde yer aldığı bir ekosistem inşa ettiklerini, 2024-2028 dönemini kapsayan "Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı" ile bu çatıyı daha da sağlamlaştırdıklarını anlattı.

Türkiye'nin kadınların fırsatlara erişimini genişletme yönündeki kararlı çabalarının somut kazanımlarla neticelendiğini vurgulayan Göktaş, 2002'de yüzde 14 olan kız öğrencilerin üniversiteleşme oranının günümüzde yüzde 53'e yükseldiğini, akademideki kadın oranının yüzde 36'dan yüzde 53'e ulaştığını ve kadın milletvekili oranının yüzde 4,4'ten yüzde 19,8'e çıktığını belirtti.

Diplomaside 2002'de 14 olan kadın büyükelçi sayısının günümüzde 82'ye ulaştığına dikkati çeken Göktaş, yargıda hakim ve savcıların yüzde 40'ını kadınların oluşturduğunu, iş gücü piyasasında ise kadınların iş gücüne katılım oranının yüzde 35'e, istihdam oranının ise yüzde 31,4'e yükseldiğini ifade etti.

Göktaş, "Bu kazanımlar, Türkiye'nin kadınların fırsatlara erişimini genişletme ve toplumun tüm alanlarında kadınların katılımını güçlendirme yönündeki kararlı çabalarının somut bir göstergesidir." dedi.

Eğitim, sağlık, enerji, tarım ve sanayi gibi alanlarda kamu, özel sektör ve sivil toplumla işbirlikleri kurduklarına değinen Göktaş, 8 Mart'ta "Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi"nin açıklandığını hatırlattı.

Göktaş, bu hamle ile kadınların fikrini girişimciliğin, emeğini sektörel dönüşümün ve vizyonunu iş dünyasının merkezine konumlandırdıklarını, dijitalleşme, yapay zeka ve finansal teknolojiler alanlarında kadınların ve kız çocuklarının liderlik becerilerini geliştirmelerini teşvik ettiklerini kaydetti.

Bakan Göktaş, geniş bir alanda kadınları destekledikleri 2025 Aile Yılı'nda kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımını daha güçlü bir zemine taşıdıklarını, kreş ve gündüz bakımevlerini yaygınlaştırdıklarını, istihdamda kalıcılığı artıracak çok yönlü çalışmalar başlattıklarını anımsattı.

Doğum desteklerinin kapsamını genişleterek, doğum izinlerinin süresini iyileştirerek kadını, aileyi ve nüfusu önceleyen sosyal hizmetleri güçlendirdiklerini belirten Göktaş, Türkiye'nin yürüttüğü çalışmalarla Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) nezdinde kadın erkek eşitliğine duyarlı bütçelemeyi başarıyla uygulayan ülkeler arasında yer aldığını söyledi.

Aile ve Nüfus On Yılı'nda da, tüm bu hizmetleri yeni kazanımlarla güçlendireceklerini vurgulayan Göktaş, "Bu vizyonu uluslararası zeminde de büyütüyoruz. Bu anlamda İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından, 2026-2035 döneminin 'Aile ve Nüfus On Yılı' olarak ilan edilmesi girişimimizin kabul görmesi, bunun somut bir karşılığıdır." diye konuştu.

Geçen ay düzenlenen "ALLY for Future: Genç Müslüman Kadınlar Liderlik Programı" kapsamında İİT üyesi 24 ülkeden 31 genç kadını bir araya getirerek Türkiye'nin tecrübelerini paylaştıklarını aktaran Göktaş, diplomasi, liderlik ve stratejik düşünme oturumlarıyla genç kadınların uluslararası platformlarda daha görünür ve etkin roller üstlenmelerinin önünü açtıklarını kaydetti.

Filistinli kadınlar için adalet ve bölgesel barış vurgusu

Medeniyet ve kültürde kadının, ilmiyle ilham veren bir kutup yıldızı, toplumsal kalkınmanın ve milli atılımların çıkış noktası olduğunu söyleyen Göktaş, Müslüman kadınların sosyoekonomik ve siyasi alanlarda güçlenmesinin önünü açacak çağa uygun mekanizmalar geliştirmek sorumluluğunda olduklarını ifade etti.

Konferansta dile getirilen her sözün dünyanın farklı coğrafyalarında yankılanacağına dikkati çeken Göktaş, şu değerlendirmede bulundu:

"Burada dile getirilen her söz Müslüman kadınların yeni yüzyıldaki yürüyüşüne istikamet kazandıracak. Gazze kadınlarının sesini duyuran ve mücadelesini görünür kılan bir iradeye dönüşecek. Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı zulmü bütün dünyanın duyacağı, adalet ve merhamet çağrısına dönüştürecek. Filistin'de annelerin refaha kavuştuğu, çocukların huzur bulduğu, sokakların umutla dolduğu günlerin tez vakitte gelmesini diliyorum. Bu vesileyle, ABD-İran Savaşı'nda uzlaşıya varılmasında yoğun mesai harcayan kardeş Pakistan'a gönülden teşekkür ediyorum. İran'da yaşanan acıların bir an önce son bulmasını, yaraların sarılmasını diliyorum. Bölgemizde barışın hakim olduğu, insanlık ailesinin refaha kavuştuğu günlere olan inancımı bir kez daha yineliyorum."

Türkiye'ye İİT Konferansı'nda ödül ve konsey üyeliği

Türkiye, İİT 9. Kadından Sorumlu Bakanlar Konferansı'nda başarılı çalışmaları neticesinde iki önemli başarıya imza attı.

İİT İstişari Kadın Konseyi üyeliği süren Dr. Ravza Kavakcı Kan, Türkiye tarafından konseye yeniden aday gösterildi. Türkiye'nin İİT Daimi Temsilciliğinin girişimleriyle Pakistan'ın, Asya grubundaki üyeliğini Türkiye lehine geri çekmesiyle Kavakcı Kan, yeniden Asya grubundan konsey üyeliğine seçildi.

Öte yandan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından "Kadınların Teknolojideki Rolü" kategorisinde İİT 3. Kadın Başarı Ödülleri'ne aday gösterilen TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Burcu Özsoy da ödüle layık görüldü.

İkili görüşmeler gerçekleştirdi

Program kapsamında çeşitli ikili görüşmeler gerçekleştiren Bakan Göktaş, Bangladeş Kadın, Çocuk İşleri ve Sosyal Refah Bakanı Abu Zafar Md. Zahid Hossain ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki işbirliği imkanlarını ele aldı.

Pakistan Federal Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon Bakanı Shaza Fatima Khawaja ve Pakistan Federal Yoksulluğun Azaltılması ve Sosyal Güvenlik Bakanı Syed Imran Ahmad Shah ile de görüşen Göktaş, çocukların dijital alanda korunması, Türkiye'nin sosyal yardımlar alanındaki iyi uygulama örnekleri ve sosyal hizmetler alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi konularında görüş alışverişinde bulundu.

Göktaş'ın İİT Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonu İcra Direktörü Dr. Hadi bin Ali Alyami ile görüşmesinde ise kadınların güçlendirilmesi bağlamında teşkilat çatısı altında yürütülecek işbirlikleri ile çalışmalarda Türkiye'nin rehberliği ele alındı.

İran Kadın ve Aile İşlerinden sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Zahra Behrouz Azar ile de bir araya gelen Göktaş, görüşmede ortak çalışma alanlarını değerlendirdi.

Görüşmede, bölgedeki insani trajediye dikkati çeken Göktaş, Türkiye'nin savaşın sona ermesi ve kalıcı barışın tesisi için aktif arabuluculuk çabalarını sürdüreceğini belirtti.

Savaşın olumsuz etkilerine en çok kadın, çocuk, yaşlı ve engellilerin maruz kaldığını vurgulayan Göktaş, savaş sonrası toparlanma sürecinde sosyal hizmet mekanizmalarının güçlendirilmesi için İran ile her türlü işbirliğine hazır olduklarını ifade etti.

Bakan Göktaş, Pakistan Federal Eğitim ve Mesleki Eğitim Bakanı Wajıha Qamar ile Pakistan'ın siyaset, iş dünyası, akademi, medya ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle de bir araya geldi.