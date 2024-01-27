Bakan Göktaş, Darülaceze'yi ve 15 Temmuz Derneğini ziyaret etti, Eyüpsultan'da sömestir festivaline katıldı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Darülaceze İdare Meclisi Toplantısı'na başkanlık etti, 15 Temmuz Derneğine ziyarette bulundu, Eyüpsultan'da sömestir festivaline ve ''Hediyem Eyüpsultan'' mağazasının açılışına katıldı.
İstanbul
Göktaş, İstanbul'daki programı kapsamında ilk olarak 15 Temmuz Derneğini ziyaret etti. Derneğe gelişinde 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ve dernek yönetimi tarafından karşılanan Göktaş, şehit yakınları, gaziler ve onların aileleriyle bir araya geldi.
Vatan ve bayrak uğruna gösterilen kahramanlıkların asla unutulmayacağını vurgulayan Göktaş, gösterilen kahramanlık ve fedakarlıkların gelecek nesillere aktarılması için gerekenin yapılacağını belirtti.
Şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınlarıyla hep bir arada olduklarını dile getiren Göktaş, şunları söyledi:
"15 Temmuz, hain planlara karşı ezan ve bayrak için savaşan milletimizin kazandığı bir zaferdir. Şehitlerimizin bıraktığı mirası korumak ve gazilerimizi desteklemek, milletimizin huzur, birlik ve beraberliği için durmaksızın çalışmak bizim görevimizdir. Şehit ve gazilerimizin vatanı için yaptıkları fedakarlıklar karşısında yapabileceklerimiz asla yeterli olmayacaktır. İman ve vatan sevgisiyle dolu bu millet için çalışmaya ve şehit yakınları ile gazilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."
Dernek Başkanı Turunç da ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek, Bakan Göktaş'a yakın ilgisinden dolayı teşekkür etti. Göktaş, daha sonra şehit ve gazi yakınlarının taleplerini dinledi.
Göktaş, sonrasında Darülaceze'nin Okmeydanı Yerleşkesi'ne geçerek Darülaceze İdare Meclisi Toplantısı'na başkanlık etti.
Anne olmaya hazırlanan Azra Akın'a yakın ilgi
Öte yandan Bakan Göktaş, Darülaceze'deki toplantı öncesinde Darülaceze İdare Meclisi üyesi Azra Akın'a yakın ilgi gösterdi.
Bu sene ikinci defa anne olmaya hazırlanan Akın ile sohbet eden Göktaş, Akın'dan hamilelik sürecine ilişkin bilgi aldı. Göktaş, bakanlık olarak annelere yönelik yeni projeleri de hayata geçirmeye hazırlandıklarını belirtti.
Eyüpsultan'da sömestir festivaline katıldı
Eyüpsultan Belediyesince Vialand'da düzenlenen sömestir festivalinde iyi tatiller dilediği çocuklara ''Kitap okuyor musunuz?'' diye soran Göktaş, ''Evet'' yanıtını aldı.
Bakan Göktaş, "Her birinizi tebrik ediyor, gözlerinizden öpüyorum. Anneler, babalar sizleri de tebrik ediyorum. İnşallah bu etkinliklerden ve 15 günlük bu ara tatilden en verimli şekilde faydalanıyorsunuzdur." dedi.
Etkinlikte AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, çocuklar ve aileleri yer aldı.
Göktaş, daha sonra ''Hediyem Eyüpsultan" adlı mağazanın açılışına katıldı. Bakan Göktaş ve diğer katılımcılar, dua eşliğinde açılış kurdelesini kesti.
Sosyal belediyecilik ve sosyal politikalar anlamında çok kıymetli bir yerin açılışını gerçekleştirdiklerini kaydeden Göktaş, ''Burayı, kadınların, engellilerin ve sosyal hizmet alan vatandaşlarımızın da bizzat el ürünlerinin satıldığı bir marka haline getirdi kıymetli Başkan'ımız. Bu vizyonla inşallah 5 yıl daha devam etmeye varız. Burada gerçekten güzel eserler var. Her satılan eser de bir ailenin evine ekmek parası olacak.'' diye konuştu.
Açılışa Eyüpsultan Belediye Başkanı Köken ve vatandaşlar katıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.