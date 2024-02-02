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Bakan Göktaş: Bir televizyon kanalındaki gazilerimize yönelik haddini aşan skeci kınıyorum

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bir televizyon kanalındaki gazilerimize yönelik haddini son derece aşan ve 'güldürmeyen' anlamsız skeci şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.

Utku Şimşek  | 02.02.2024 - Güncelleme : 02.02.2024
Bakan Göktaş: Bir televizyon kanalındaki gazilerimize yönelik haddini aşan skeci kınıyorum

Ankara

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bir televizyon kanalındaki gazilerimize yönelik haddini son derece aşan ve 'güldürmeyen' anlamsız skeci şiddetle kınıyorum. Vücudunun herhangi bir parçasını gözünü kırpmadan bu vatana feda eden gazilerimizi incitecek çirkin söylemler amacına bakılmaksızın asla kabul edilemez. Şehitlerimizin aileleri, gazilerimiz ve aileleri bizim en kıymetli emanetimizdir."

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