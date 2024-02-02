Bakan Göktaş: Bir televizyon kanalındaki gazilerimize yönelik haddini aşan skeci kınıyorum
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bir televizyon kanalındaki gazilerimize yönelik haddini son derece aşan ve 'güldürmeyen' anlamsız skeci şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.
Ankara
Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Bir televizyon kanalındaki gazilerimize yönelik haddini son derece aşan ve 'güldürmeyen' anlamsız skeci şiddetle kınıyorum. Vücudunun herhangi bir parçasını gözünü kırpmadan bu vatana feda eden gazilerimizi incitecek çirkin söylemler amacına bakılmaksızın asla kabul edilemez. Şehitlerimizin aileleri, gazilerimiz ve aileleri bizim en kıymetli emanetimizdir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.