Bakan Göktaş, Bilkent Şehir Hastanesindeki yaralıları ziyaret etti
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında yaralananları, Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde ziyaret etti.
Ankara
KADEM Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan ile birlikte hastaneye gelen Göktaş, yaralıları ziyaret ederek, durumları hakkında bilgi aldı.
Ziyaretin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.