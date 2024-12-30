Dolar
35.35
Euro
36.72
Altın
2,602.57
ETH/USDT
3,376.60
BTC/USDT
92,937.00
BIST 100
9,889.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bakan Göktaş: Bakanlık olarak kadına karşı şiddetle, 'sıfır tolerans' ilkesiyle mücadele ediyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bakanlık olarak kadına karşı şiddetle 'sıfır tolerans' ilkesiyle mücadele ediyoruz." dedi.

Zehra Melek Çat, Kaan Recep Atalay  | 30.12.2024 - Güncelleme : 30.12.2024
Bakan Göktaş: Bakanlık olarak kadına karşı şiddetle, 'sıfır tolerans' ilkesiyle mücadele ediyoruz Fotoğraf: Kaan Recep Atalay - AA

Aksaray

Bakan Göktaş, Aksaray programı kapsamında AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Basına kapalı ziyarette Bakan Göktaş, bir süre partililerle görüştü.

Göktaş daha sonra Aksaray Valiliğini ziyaret ederek Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Göktaş'a Sultanhanı Kervansarayı'nın maketini hediye etti.

Valilik ziyareti çıkışında bir gazetecinin kadına karşı şiddetle mücadele çalışmalarına ilişkin sorusuna Göktaş, "Bakanlık olarak kadına karşı şiddetle, 'sıfır tolerans' ilkesiyle mücadele ediyoruz. Bu konuda 81 ilimizdeki bütün kurumlarımızla, şiddeti önleme ve izleme merkezlerimizle bu konuda sıfır tolerans ilkesiyle mücadele etmeye devam edeceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın. Biz her zaman mağdurun, vatandaşın yanındayız." şeklinde cevap verdi.

Bakan Göktaş daha sonra Aksaray Belediyesini ziyaret etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Göktaş: Bakanlık olarak kadına karşı şiddetle, 'sıfır tolerans' ilkesiyle mücadele ediyoruz
İstanbul'da yılbaşı öncesi alkollü ürün satışı yapılan yerler denetlendi
Türkiye, Etiyopya'daki trafik kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi
Kırşehir'de ilkokul öğrencileri, Mehmetçik'e mektup yazarak bere ve atkı gönderdi
Edirne'de yeni yıl dolayısıyla sınır kapılarında ve tarihi çarşılarda yoğunluk yaşanıyor

Benzer haberler

Bakan Göktaş: Bakanlık olarak kadına karşı şiddetle, 'sıfır tolerans' ilkesiyle mücadele ediyoruz

Bakan Göktaş: Bakanlık olarak kadına karşı şiddetle, 'sıfır tolerans' ilkesiyle mücadele ediyoruz

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet