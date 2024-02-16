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Bakan Göktaş: Aile ve Gençlik Fonu'na deprem bölgesinden 1112 genç başvurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile ve Gençlik Fonu'na deprem bölgesinden şu ana kadar 1112 gencimiz başvurdu." dedi.

Canan Tükelay  | 16.02.2024 - Güncelleme : 16.02.2024
Bakan Göktaş: Aile ve Gençlik Fonu'na deprem bölgesinden 1112 genç başvurdu

Afyonkarahisar

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