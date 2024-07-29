Dolar
33.03
Euro
35.89
Altın
2,396.44
ETH/USDT
3,270.70
BTC/USDT
68,171.00
BIST 100
10,891.42
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bakan Fidan'dan İsrail'e tepki: "Cumhurbaşkanımız insanlık vicdanının sesi olmuştur"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'e tepki olarak, "Cumhurbaşkanımız insanlık vicdanının sesi olmuştur. Bu haklı sesi bastırmak isteyen, başta İsrail olmak üzere uluslararası siyonist çevreler büyük bir telaş içindeler." ifadesini kullandı.

Mehmet Şah Yılmaz  | 29.07.2024 - Güncelleme : 29.07.2024
Bakan Fidan'dan İsrail'e tepki: "Cumhurbaşkanımız insanlık vicdanının sesi olmuştur"

Ankara

Bakan Fidan, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İsrailli bazı yetkililerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef olan söylemlerine ilişkin tepki gösterdi.

"Cumhurbaşkanımız insanlık vicdanının sesi olmuştur. Bu haklı sesi bastırmak isteyen, başta İsrail olmak üzere uluslararası siyonist çevreler büyük bir telaş içindeler." ifadesini kullanan Fidan, tarihin bütün soykırımcılar ve destekçileri için aynı şekilde sonuçlandığını hatırlattı.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan iftira ve hakaret içeren paylaşım yapmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Fidan'dan İsrail'e tepki: "Cumhurbaşkanımız insanlık vicdanının sesi olmuştur"
Dışişleri Bakanlığı: Soykırımcı Hitler'in sonu nasıl olduysa, soykırımcı Netanyahu'nun sonu da öyle olacak
Akçakoca'da haşema giyen kadının havuza alınmamasına ilişkin 2 zanlı gözaltına alındı
Batman'da düğünden çıkan yayalara hafif ticari araç çarptı, 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Halatla indirilen su deposu, arkadaşıyla sohbet eden kişinin üstüne düştü

Benzer haberler

Bakan Fidan'dan İsrail'e tepki: "Cumhurbaşkanımız insanlık vicdanının sesi olmuştur"

Bakan Fidan'dan İsrail'e tepki: "Cumhurbaşkanımız insanlık vicdanının sesi olmuştur"

Bakan Fidan: Türkiye'nin hedefi ASEAN'ın Diyalog Ortağı olmaktır

Bakan Fidan: Aziz milletimiz, bağımsızlığına kasteden gerek asli gerek vekil güçlere asla geçit vermeyecektir

Fidan: İsrail'e baskı yapılması gerekiyor

Fidan: İsrail'e baskı yapılması gerekiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet