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Bakan Fidan: Uluslararası düzenin, sorunlara çözümler getirmede yetersiz kaldığı bir dönemden geçiyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan,"Kurallara dayalı uluslararası düzenin, mevcut küresel sorunlara dengeli ve hızlı çözümler getirmede yetersiz kaldığı bir dönemden geçiyoruz." dedi.

Mehmet Şah Yılmaz  | 13.06.2024 - Güncelleme : 13.06.2024
Bakan Fidan: Uluslararası düzenin, sorunlara çözümler getirmede yetersiz kaldığı bir dönemden geçiyoruz

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde konuştu.

"Yakın çevremiz bir kez daha derin insani acılarla çalkalanıyor. Kurallara dayalı uluslararası düzenin, mevcut küresel sorunlara dengeli ve hızlı çözümler getirmede yetersiz kaldığı bir dönemden geçiyoruz." diyen Fidan, bu eğilimi ve evrensel değerlerdeki erozyonu durdurmak için somut adımlar atılması gerektiğini, Gazze'deki vahşetin durması ve Filistin devletinin tanınmasının bu bakımdan çok önemli olduğunu vurguladı.

Fidan, bölgesel sorunlara bölgesel çözümler üretilmesi gerektiğini, komşular olarak ortak gelecek için birlikte karar vermeli ve birlikte hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye olarak, Belgrad-Priştine Diyalog Süreci'ni desteklemeye devam ettiklerini dile getiren Fidan, Bosna Hersek'in toprak bütünlüğü, egemenliği ve siyasi birliğine desteklerini sürdürdüklerini, NATO Kosova Gücü'ne (KFOR) askeri katkı sağladıklarını hatırlattı.

Fidan, bölgenin yüzyıllar boyunca pek çok zorlukla karşı karşıya kaldığını aktararak, şunları kaydetti:

"Yine de her zaman birlikte ilerlemenin yollarını bulduk. Ortaklıklar kurarak karşılıklı güveni artırabiliriz. Bu amaçla kurumsal çerçevemizi de geliştirmeliyiz.

GDAÜ, NATO müttefiklerini, AB üyelerini ve bu iki oluşuma da taraf olmayan ülkeleri bir araya getirmektedir. Bu platform bu yüzden zengindir. Bizler, aynı tarihi, aynı kültürü paylamış ülkeler olarak, birbirimizle Balkan ülkeleri olarak konuşmalıyız."

Bakan Fidan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen Güney Doğu Avrupa Ülkeleri Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi marjında Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic ile bir araya geldi.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan ve Becirovic'in zirve marjında Üsküp'te bir araya geldiği belirtildi.

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