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Bakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Yermak ve Savunma Bakanı Umerov'la görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ve Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile bir araya geldi.

Büşranur Koca  | 28.06.2024 - Güncelleme : 28.06.2024
Bakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Yermak ve Savunma Bakanı Umerov'la görüştü

Ankara

Bakanlığın X sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Yermak ve Umerov ile Ankara'da görüştüğü bildirildi.

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