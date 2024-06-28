Bakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Yermak ve Savunma Bakanı Umerov'la görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ve Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile bir araya geldi.
Ankara
Bakanlığın X sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Yermak ve Umerov ile Ankara'da görüştüğü bildirildi.
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Bakanımız @HakanFidan, Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ve Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile Ankara’da bir araya geldi. 🇹🇷🇺🇦 pic.twitter.com/XGlyvZfXU5— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) June 28, 2024