Bakan Fidan, Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, söz konusu ziyaret vesilesiyle Mısır ve diğer ülkelerden yetkililerle de görüşmelerde bulunacak.

Fidan’ın ziyaret kapsamında gerçekleştireceği temaslarda; ABD ile İran arasındaki savaşı sonlandıran Mutabakat Zaptı’nın imzalanmasından büyük memnuniyet duyulduğunu ve imzacı tarafların çabalarının takdir edildiğini belirtmesi, anılan belgenin imzalanmasıyla sonuçlanan süreçte Pakistan’ın arabuluculuğunun ve katkıda bulunan diğer ülkelerin oynadıkları rolün önemini vurgulaması, Türkiye’nin 60 günlük müzakere sürecinin sonunda tarafların kalıcı bir barış anlaşmasına varması için çabalarını sürdüreceğini kaydetmesi bekleniyor.

Ayrıca, bu süreçte taraflar arasındaki uzlaşmayı tehlikeye atabilecek tüm etkenlere karşı müteyakkız olunması gerektiğinin altını çizmesi beklenen Fidan'ın, dörtlü mekanizma katılımcı ülkeleri arasındaki eşgüdüm ve işbirliğinin ne kadar önemli olduğunun son süreçte bir kez daha görüldüğüne dikkat çekmesi, dörtlü mekanizmanın, bölge ülkelerinin kendi aralarındaki ilişkileri güçlendirmek ve yaşanan krizlerden gerekli dersleri çıkararak, sorunları bölgesel sahiplenme anlayışı doğrultusunda ortak çabalarla bertaraf etmek amacıyla kurulduğunu ifade etmesi, bu formatın, kurumsal bir çerçeveye kavuşmasının ve zamanı geldiğinde yeni katılımlarla genişlemesinin önemli olduğunu vurgulaması planlanıyor.

Fidan'ın temaslarında, İsrail’in Gazze, Batı Şeria, Kudüs ve Lübnan’daki işgalci, saldırgan ve provokatif eylemlerinin sona erdirilmesinin sağlanması için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetine yönelik uluslararası baskının artırılmasına ihtiyaç duyulduğunu dile getirmesi, Filistin meselesinin iki devletli çözüm temelinde nihayete erdirilmesinin Orta Doğu’da barış, istikrar ve huzurun anahtarı olduğuna işaretle, dört ülke olarak diğer bölge ülkeleriyle birlikte bu doğrultuda gayret göstermeye devam edileceğini belirtmesi öngörülüyor.

Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantıları

Dışişleri Bakanı Fidan, bölgesel konuları ele almak üzere bir süredir bölge ülkelerinden muhataplarıyla yakın istişarelerde bulunuyor.

Bu çerçevede yürütülen temaslar doğrultusunda Bakan Fidan, Pakistan, Mısır ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlarıyla dörtlü formatta ilk kez 18 Mart'ta Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bir araya geldi.

Bakan Fidan, bu toplantının devamı mahiyetinde, anılan ülkelerin Dışişleri Bakanlarıyla yine aynı formatta 29 Mart'ta İslamabad’da ikinci bir toplantı gerçekleştirdi.

Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dörtlü Toplantılarının üçüncüsü ise Beşinci Antalya Diplomasi Forumu marjında 18 Nisan'da Antalya’da yapıldı.

Toplantılarda, bölgesel sahiplenme anlayışı çerçevesinde, ABD/İsrail-İran savaşı ve müzakere süreçleri ile Gazze Barış Planı başta olmak üzere bölgesel sorunlara bölgesel çözümler üretme, gerilimi azaltma ve dört ülkenin bulundukları coğrafyada güvenlik ve istikrarı güçlendirme hususlarında değerlendirmelerde bulunuluyor.