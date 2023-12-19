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Bakan Fidan, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Lagodinsky'yi kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Sergey Lagodinsky'yi Ankara'da kabul etti.

Gökhan Çeliker  | 19.12.2023 - Güncelleme : 19.12.2023
Bakan Fidan, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Lagodinsky'yi kabul etti

Ankara

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu AP Kanadı Eş Başkanı Sergey Lagodinsky'yi Ankara'da kabul etti." ifadesine yer verildi.


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