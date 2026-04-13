Bakan Fidan, Rus ve Suudi Arabistanlı mevkidaşları Lavrov ve Ferhan ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile ABD ile İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan savaşı sona erdirmeye yönelik çabaları ele aldı.
Tuğba Altun
13 Nisan 2026•Güncelleme: 13 Nisan 2026
Ankara
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Lavrov ve Ferhan ile telefonda konuştu.
Görüşmelerde, savaşı sona erdirmeye dönük çabalar ele alındı.