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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen Suriye konulu toplantıya katıldı
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Bakan Fidan, Riyad'da düzenlenen Suriye toplantısına katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arap Birliği'ne üye ülkelerin katılımıyla Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Suriye toplantısına katıldı.

Gökhan Çeliker  | 12.01.2025 - Güncelleme : 12.01.2025
Bakan Fidan, Riyad'da düzenlenen Suriye toplantısına katıldı

Ankara

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, Arap Birliği'nden Suudi Arabistan, Suriye, Bahreyn, Mısır, Irak, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Umman, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri dışişleri bakanlarıyla Riyad'da düzenlenen Suriye toplantısına katıldığı belirtildi.

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