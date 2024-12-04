Dolar
34.73
Euro
36.55
Altın
2,651.68
ETH/USDT
3,849.30
BTC/USDT
97,640.00
BIST 100
9,886.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile telefonda Suriye'deki gelişmeleri görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefon görüşmesinde Suriye'deki gelişmeleri ele aldı.

Tuğba Altun  | 04.12.2024 - Güncelleme : 04.12.2024
Bakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile telefonda Suriye'deki gelişmeleri görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile telefonda görüştü.

Görüşmede Suriye'deki gelişmeler ele alındı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile telefonda Suriye'deki gelişmeleri görüştü
Narin Güran cinayetinde "daraltılmış baz çalışması"na ilişkin ek bilirkişi raporu dava dosyasında
Araç satış, devir ve tescil yönetmeliğinde değişiklik Resmi Gazete'de
Nevşehir'de otomobille öğrenci servisinin çarpıştığı kazada 16'sı öğrenci 24 kişi yaralandı
AK Parti Sözcüsü Çelik: Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ediyoruz

Benzer haberler

Bakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile telefonda Suriye'deki gelişmeleri görüştü

Bakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile telefonda Suriye'deki gelişmeleri görüştü

Suriye'de yeni sürecin kaybedeni PKK/YPG

Dışişleri Bakanı Fidan, Brüksel'de Kuzey Atlantik Konseyi Oturumu'na katıldı

Rusya: Ukrayna istihbaratı, Heyet Tahrir Şam militanları ile etkileşim içinde

Rusya: Ukrayna istihbaratı, Heyet Tahrir Şam militanları ile etkileşim içinde
Blinken'den, "Suriye'de son yaşananlar, Esed müttefiklerinin dikkatlerinin dağıldığını gösteriyor" yorumu

Blinken'den, "Suriye'de son yaşananlar, Esed müttefiklerinin dikkatlerinin dağıldığını gösteriyor" yorumu
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Huzur ve güveni hissettiği an herkes toprağına dönmek istiyor

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Huzur ve güveni hissettiği an herkes toprağına dönmek istiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet