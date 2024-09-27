Dolar
34.19
Euro
38.18
Altın
2,664.11
ETH/USDT
2,667.30
BTC/USDT
65,817.00
BIST 100
9,765.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bölgedeki son duruma ilişkin İsrail’in Hayfa kentinden yayındayız. Mescidi Aksa'da cuma namazı kılınacak.
logo
Gündem

Bakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York’taki Türkevi’nde Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati​​​​​​​ ile bir araya geldi.

Büşranur Koca  | 27.09.2024 - Güncelleme : 27.09.2024
Bakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile görüştü

Ankara

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurul toplantıları kapsamında ABD'nin New York şehrinde bulunan Fidan'ın, Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ile görüştüğü bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Su azlığının çözümü için İznik Gölü'ne baraj ve 5 derenin bağlanması planlanıyor
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 22 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
TDV, Lübnan için yardım kampanyası başlattı
Preveze Deniz Zaferi'nin 486'ncı yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü İstanbul'da kutlandı
Antalya, Alman turist sayısında rekor yıllarını geride bıraktı

Benzer haberler

Bakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile görüştü

Bakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Etiyopya ve Somalili mevkidaşlarıyla New York'ta görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, New York'ta Malta Dışişleri Bakanı Borg ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Macar, Arnavut ve Alman mevkidaşlarıyla bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Fidan, Macar, Arnavut ve Alman mevkidaşlarıyla bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Bakan Fidan, New York'ta Lübnan Dışişleri Bakanı Buhabib ile bir araya geldi

Bakan Fidan, New York'ta Lübnan Dışişleri Bakanı Buhabib ile bir araya geldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet