Bakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York’taki Türkevi’nde Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile bir araya geldi.
Ankara
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurul toplantıları kapsamında ABD'nin New York şehrinde bulunan Fidan'ın, Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ile görüştüğü bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.