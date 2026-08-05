Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mescid-i Aksa'nın, Türkiye'nin kutsal yerlerinden biri olarak görüldüğünü belirterek, "Buraya yönelik yapılacak her türlü tecavüz, bizim milletimizin değerlerine yapılmış kabul ediliyor." dedi.

Bakan Fidan: Mescid-i Aksa'ya yönelik yapılacak her türlü tecavüz milletimizin değerlerine yapılmış kabul ediliyor Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mescid-i Aksa'nın, Türkiye'nin kutsal yerlerinden biri olarak görüldüğünü belirterek, "Buraya yönelik yapılacak her türlü tecavüz, bizim milletimizin değerlerine yapılmış kabul ediliyor." dedi.

Fidan, Kudüs konulu bakanlar toplantısı için bulunduğu Ürdün'ün başkenti Amman'da AA ve TRT Arabi muhabirlerine açıklamalarda bulundu.

Fidan, Amman'da tarihi bir toplantıya katıldıklarını, gün boyu önemli görüşmeler yapma imkanı bulduklarını söyledi.

Körfez'de devam eden savaş ile Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasından kaynaklanan bölgesel ve küresel sorunların, dikkatleri buraya çektiğini vurgulayan Fidan, "Bizim dikkatimiz Filistin meselesinden, Mescid-i Aksa'dan, Gazze'den, Batı Şeria'dan ayrılmadı. Yani biz her ikisine de yoğunlaştık. Çünkü biliyoruz ki bir konuya dikkatimizi dağıtırsak diğer taraftan Gazze'de Mescid-i Aksa'da Kudüs meselesinde ve Batı Şeria'da olanları İsrail daha kolay yapar hale gelecek." ifadelerini kullandı.

Fidan, İslam dünyasından yirmiye yakın ülkenin katılımıyla yapılan toplantıda tek gündem maddelerinin olduğunu vurguladı.

Toplantıda, Mescid-i Aksa'da son zamanlarda İsrail'in yapmış olduğu ihlallerin ve ona karşı ne türden kolektif tedbirlerin alınacağı konusunun görüşüldüğünü aktaran Fidan, "Bu konudaki görüşlerimizi hep beraber sarf ettik. Ciddi görüş-alışverişleri oldu. Gerçekten İslam dünyasının seçkin ülkeleri bu konudaki hem endişelerini, hem kızgınlıklarını, hem de atılması gereken pratik, diplomatik ve diğer adımları masaya yatırdılar. Biliyorsunuz Ürdün, tarihsel olarak Kudüs'teki kutsal yerlerin hamisi, yasal olarak o rolü üstlenmekte." dedi.

Mescid-i Aksa Türkiye'nin kutsal yerlerinden biri

Fidan, Türkiye olarak toplumun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, hükümetin ve devletin Mescid-i Aksa'yı kendi kutsal yerlerinden biri olarak gördüklerine işaret ederek, "Buraya yönelik yapılacak her türlü tecavüz, bizim milletimizin değerlerine yapılmış kabul ediliyor." dedi. Dolayısıyla Türkiye'nin buraya yönelik stratejik ve diplomatik dokunuşlarının önemli olduğunun altını çizen Fidan, Türkiye'nin bu konuda yoğun bir mücadele içinde olduğunu dile getirdi.

Fidan, Ürdün'de bugün Mescid-i Aksa ve Kudüs konusunda bir dayanışma mesajı verdiklerini kaydederek, "Diğer taraftan 'Grup Dört' olarak nitelendirdiğimiz, Suudi Arabistan, Türkiye, Mısır ve Pakistan'ın katılımıyla bakanlar seviyesindeki toplantının bugün beşincisini yapmış olduk. Önemli bir toplantıydı." diye konuştu.

Gazze sürecini çok detaylı şekilde ele aldıklarını dile getiren Fidan, 4 ülkenin de Gazze Barış Planı'nın hayata geçmesi için çok çalıştığını söyledi.

Fidan, Mısır ve Türkiye'nin arabuluculuk rolü üstlendiğine değinerek, "Ama bizler özellikle barış planının işleyişinde İsrail'in ortaya koyduğu tavrı, hukuksuzluğu ve kural tanımazlığı, (bunun) nasıl yönetilmesi, nasıl tepki konulması gerekiyor? O konuyu çok ciddi şekilde ele aldık. O konuda birtakım kararlarımız oldu. Onları kendi liderlerimize ileteceğiz." ifadelerini kullandı.

Vizyon belgesi

İlerleyen günlerde buna ilişkin adımların görüleceğini belirten Fidan, bölgede devam eden gerginliğin, Hürmüz Boğazı'ndan kaynaklanan sorunların ve yayılma riski gösteren savaş durumunun nasıl yönetilmesi ve çözülmesi gerektiği hususunda da "çok değerli görüşler" sarf edildiğini bildirdi.

Fidan, Türkiye'nin bu konuda durduğu yerin belli olduğunun altını çizerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en baştan itibaren bölge ve bölge barışına yönelik vizyonunun ortada olduğunu kaydetti. Bu konunun da detaylı şekilde ele alındığını vurgulayan Fidan, "Daha sonra dört ülke olarak üzerinde çalıştığımız bir bölgesel vizyon belgesi var, onunla ilgili değerlendirmelerde bulunduk. O açıkçası bütün bölgedeki sorunları kalıcı olarak çözmeye yönelik çerçeveyi çizecek ilk adım olacak." dedi. Fidan, bunun aslında bölgede çok önceden yapılması gereken bir husus olduğunu anımsattı ve bu konuların sistemli bir şekilde tamamlanarak adım adım ve kalıcı bir şekilde bölgesel istikrar, güvenlik ve barışın temin edileceği mesajını verdi.

Bakan Fidan, hem yapılan ana toplantıda hem de "Grup Dört" toplantısında sadece Mescid-i Aksa konusunu değil, Gazze'de yürüyen süreci ve barış planının uygulanmasını da detaylı şekilde ele aldıklarını anlattı.

"İsrail, platformları illegal stratejilerini ilerletme adına kullanıyor"

İsrail'in barışla ilgili bir niyeti ve planı olmadığını artık tüm dünyanın gördüğüne dikkati çeken Fidan, "Sadece bütün platformları kendi pozisyonunu ve illegal stratejilerini ilerletme adına kullanıyor." dedi.

Fidan, uluslararası toplumun büyük bir sınav verdiğine, Türkiye ve yakın müttefiklerin her zaman bu gerçeğin altını çizdiğine işaret ederek, "Biz eğer İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikalarını engellemeye yönelik bölge ülkeleri ve uluslararası toplum olarak gerekli diplomatik önlemleri almazsak bu sadece bölgesel bir kriz üretmekle kalmayacak, küresel bir kriz üretecek." ifadelerini kullandı. Bunun defaatle görüldüğünün altını çizen Fidan, Gazze'de uluslararası toplumun seçkin aktörlerinin bir araya gelerek arkasında durduğu Gazze Barış Planı'nın uygulanmasında Hamas'ın üstüne düşen birçok ödevi yerine getirdiğini ancak İsrail'in her zaman için bir oyun bozanlık içinde olduğunu gördüklerini söyledi.

Fidan, önemli olanın buna geliştirilecek tepki olduğunu vurgulayarak tepkinin formüle edilmesi ve hayata geçirilmesi gerektiğini aktardı. Aksi takdirde İsrail ile oturup bu konularda konuşmanın bir anlamı olmadığını kaydeden Fidan, uluslararası toplumun plana destek olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır, Türkiye, Katar ve ABD'nin arabuluculuk yaptığını, bu konuda çok uzun mesailer harcandığını ve gece gündüz çalışıldığını anlattı.

Fidan sözlerini şöyle tamamladı:

"Ama günün sonunda her ulaşılan noktada İsrail'in başka bir sorunu bahane ederek sürekli Filistinli çocukları öldürmesi, hastaneleri bombalaması ve barışla bir alakasının olmadığını göstermesi son derece iyi şekilde not edilmeli ve tavır konulmalı. Bu uluslararası toplumun öncelikli konularından biri."