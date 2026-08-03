Bakan Fidan, Kuveytli mevkidaşı Sabah ve Kuzey Makedonya Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı Zeynula'yla görüştü

Sümeyye Dilara Dinçer, Can Efesoy
03 Ağustos 2026•Güncelleme: 03 Ağustos 2026
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Cerrah Cabir el-Ahmed es-Sabah ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edinilen bilgiye göre, Fidan, Kuveytli mevkidaşı Sabah ile bölgedeki son durumu ele aldı.
Bakan Fidan, Kuzey Makedonya Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı Zeynula'yla görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, telefonda görüştüğü Kuzey Makedonya Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı Zülfikar Zeynula'yı Devlet Bakanlığı görevi vesilesiyle kutladı.
Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan, telefonda görüştüğü Zeynula'yı, Devlet Bakanlığı görevi vesilesiyle kutlayarak yeni görevinde başarılar diledi.