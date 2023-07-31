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Bakan Fidan, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara ilişkin İİT Konseyi'nde konuştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları ele almak amacıyla düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 18. Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi'nde konuştu.

Gökhan Çeliker  | 31.07.2023 - Güncelleme : 31.07.2023
Bakan Fidan, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara ilişkin İİT Konseyi'nde konuştu

Ankara

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın İİT 18'inci Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi'ne katıldığı belirtildi.

Paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, son dönemde Avrupa'da kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları ele almak amacıyla ülkemizin de girişimiyle düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı 18. Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi'ne katılarak bir konuşma yaptı." ifadesine yer verildi.

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