Bakan Fidan, Katar Başbakanı Al Sani ve Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı Munir ile telefonda görüştü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asim Munir'le ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.