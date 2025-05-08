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Bakan Fidan, İsveçli ve Moldovalı mevkidaşlarıyla Varşova'da ayrı ayrı görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı marjında İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ve Moldova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mihai Popşoi ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Mehmet Şah Yılmaz  | 08.05.2025 - Güncelleme : 08.05.2025
Bakan Fidan, İsveçli ve Moldovalı mevkidaşlarıyla Varşova'da ayrı ayrı görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Polonya'nın başkenti Varşova'da Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı (Gymnich) marjında İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ve Moldova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mihai Popşoi ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Bakanlık, görüşmeye ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımlar yaptı.

Paylaşımlarda Fidan'ın AB Gymnich marjında Stenergard ve Popşoi ile bir araya geldiği aktarıldı.


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