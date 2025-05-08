Bakan Fidan, İsveçli ve Moldovalı mevkidaşlarıyla Varşova'da ayrı ayrı görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı marjında İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ve Moldova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mihai Popşoi ile ayrı ayrı bir araya geldi.
Ankara
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Polonya'nın başkenti Varşova'da Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı (Gymnich) marjında İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ve Moldova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mihai Popşoi ile ayrı ayrı bir araya geldi.
Bakanlık, görüşmeye ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımlar yaptı.
Paylaşımlarda Fidan'ın AB Gymnich marjında Stenergard ve Popşoi ile bir araya geldiği aktarıldı.
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