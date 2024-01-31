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Bakan Fidan: İsrail'in Gazze'ye insani yardım girişini engellenmesi uluslararası toplum tarafından kabul edilmemeli

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Gazze'ye insani yardım ve tıbbi malzeme girişinin İsrail tarafından engellenmesi uluslararası toplum tarafından asla kabul edilmemeli." dedi.

Sümeyye Dilara Dinçer, Tuğba Altun  | 31.01.2024 - Güncelleme : 31.01.2024
Bakan Fidan: İsrail'in Gazze'ye insani yardım girişini engellenmesi uluslararası toplum tarafından kabul edilmemeli

Ankara

Fidan, Romanya'nın başkenti Bükreş'te, Romanya Dışişleri Bakanı Luminita Odobescu ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin tarafsız bir biçimde ve titizlikle uygulanmasının Türkiye olarak sürdürüldüğünü belirten Fidan, "Dün, Sofya'da da basın toplantısında söyledim, bugün yine tekrar ediyorum, Montrö'nün tartışılmasını dahi tahayyül edemeyiz." ifadesini kullandı.

Bakan Fidan, "Montrö Sözleşmesi, bölgenin güvenliğinin teminatı işlevini görmeye devam etmekte." diye konuştu.

Fidan, Rumen mevkidaşıyla görüşmesinde, Balkanlar'daki son gelişmelerin de ele alındığını aktararak, Orta Doğu'da yaşananların da görüşüldüğünü söyledi.

"Dünya kamuoyunu bir kez daha güçlü bir biçimde hareket etmeye çağırıyorum"

Fidan, mevkidaşıyla Gazze'deki vahşeti, dramı ve bunun oluşturduğu tehditleri hep beraber dile getirdiklerini vurgulayarak, İsrail'i Uluslararası Adalet Divanının ihtiyati tedbir kararını uygulamaya ve derhal tam ateşkes ilan etmeye çağırdığını kaydetti.

İsrail'in abluka altındaki Gazze'yi haftalardır topyekun hedef almaya devam ettiğine vurgu yapan Fidan, bombardımandan kurtulabilenlerin açlık ve salgın hastalıklarla boğuştuklarını dile getirdi.

Fidan, "Gazze'ye insani yardım ve tıbbi malzeme girişinin İsrail tarafından engellenmesi uluslararası toplum tarafından asla kabul edilmemeli. 2 milyon insanın bombardıman altında açlık ve salgın hastalıklarla açıkça ölüme terk edilmesine sessiz kalamayız, kalmamalıyız. Bu katliamı engellemek için dünya kamuoyunu bir kez daha güçlü bir biçimde hareket etmeye çağırıyorum." diye konuştu.

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